Eclipse en A Coruña: "Como alguien que se está comiendo un queso"

"Como alguien que se está comiendo un queso", "como una yema de un huevo tapada", como un círculo al que le falta un trozo, "un sol torcido"... Así y de muchas maneras más describen los más pequeños, el eclipse parcial de sol que se ha visto esta mañana en A Coruña. A algunos, como a Gael, con un poco de conocimiento sobre el tema, porque han hablado ya de estos fenómenos en casa y en clase, el eclipse les supo a poco, porque pensaban que se iba "a hacer de noche" de pronto y no que era un proceso tan lento. Para otros fue un buen entrenamiento porque tienen en rojo marcada ya la fecha del 12 de agosto de 2026. Para entonces, el eclipse será total y se podrá ver en A Coruña, así que, esta mañana fue el momento de coger ideas y de prepararse para esa cita.

Los Museos Científicos Coruñeses y la Agrupación Astronómica Ío convocaron esta mañana a cientos de personas, pequeños y mayores, para que compartiesen este momento mágico con ellos y, sobre todo, que pudiesen hacerlo con seguridad, así que, en la entrada de la Casa de las Ciencias se podían ver cajas de cereales reconvertidas en cámaras oscuras para ver el eclipse de forma indirecta, que es la que menos riesgo entraña para hacerlo, además de la del streaming.

Los expertos recuerdan que no se debe ver el sol directamente si no es con unas gafas especiales y a través de filtros solares fabricados para este fin, de modo que, ni radiografías, ni gafas de soldadura ni lentes ahumadas, porque no protegen el ojo de las quemaduras que provocar el sol.