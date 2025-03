Pablo Alborán y Alejandro Fernández anuncian fecha

A Coruña es una de las ciudades por las que pasará la próxima gira de Pablo Alborán. El artista malagueño ha anunciado las primeras paradas de su tour de conciertos para 2026 y 2027 y la ciudad está entre sus destinos, aunque por ahora los datos llegan con cuentagotas. Solo se sabe que Pablo Alborán dará un concierto en A Coruña durante el verano de 2026. Será en el mes de julio del año que viene, así que sus seguidores coruñeses tienen una larga espera por delante para ver al malagueño en directo en la ciudad.

El artista anunció el concierto al lanzar su nuevo tema, Clickbait: «Estoy muy emocionado. Es el tema más íntimo que he escrito y sin embargo no es una canción de amor. Me abro en canal y espero que muchas personas se identifiquen con este sentimiento», dijo en redes.

Por su parte, el mexicano Alejandro Fernández también ha anunciado que actuará de nuevo en la ciudad. Será este verano, el 17 de agosto en el Coliseum de A Coruña. El artista mexicano está considerado uno de los grandes representantes de la música mexicana. Las entradas saldrán a la venta el 1 de abril.

Otra cita que tendrán que apuntar los fans de la música es el concierto de Abbey Road, un grupo de tributo a The Beatles que toca los grandes temas de los de Liverpool. La banda actuará el próximo 24 de octubre en el Teatro Colón. Este viernes se pusieron a la venta las entradas en Ataquilla y en el despacho de billetes de la plaza de Ourense.