Alberto Carral, médico adjunto del Servicio de Oncología: «Hay un aumento de casos en jóvenes por los hábitos de vida»

«El cáncer de colon, en términos globales, es el tumor más frecuente. En hombres, solo se detectan más casos de próstata y de pulmón y, en mujeres, de mama», explica Alberto Carral, médico adjunto del Servicio de Oncología del área sanitaria de A Coruña y Cee, donde, cada año, se producen «entre 300 y 400 nuevos diagnósticos» de esa enfermedad. «Según el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), este año se diagnosticarán unos 45.000 casos nuevos en toda España, para una población estimada de 48 millones de personas», apunta el doctor Carral, quien especifica que esas cifras engloban «todos los nuevos diagnósticos» de cáncer de colon, «desde tumores muy, muy localizados, hasta tumores avanzados, con metástasis». «No hay un registro por estadios», señala el especialista, antes de llamar la atención sobre el hecho de que, en el caso del cáncer de colon, la mortalidad «continúa siendo elevada», pese a que la tasa de supervivencia, a cinco años, de los pacientes con estadios localizados, ronda el 90%.

«El cáncer de colon tiene unos factores de riesgo conocidos. Sabemos que está asociado a la edad (aunque estamos viendo un aumento de la incidencia en pacientes más jóvenes, causado por los hábitos de vida); al sedentarismo; a la obesidad; al consumo de ultraprocesados y carnes rojas; y al alcohol y al tabaco, aunque, en este caso, esa vinculación no es tan fuerte como en otros tipos de tumores, como pueden ser los de pulmón, hepáticos o similares. Influyen, no obstante, aquí son muy importantes los hábitos de vida», reitera el doctor Carral, quien asegura que «todos esos factores se pueden modificar, en parte». Con todo, la mejor «prevención» es «participar en los programas de cribado», que no solo «favorecen el diagnóstico de la enfermedad en fases más tempranas», sino que también permiten «detectar lesiones precancerosas, como los pólipos, y extirparlas», para evitar la aparición del cáncer.

«La tasa de curación de los estadios precoces (I y II), que son los que se diagnostican, en su inmensa mayoría, en los programas de cribado, está claramente por encima del 80%. Diría, incluso, que del 90%», subraya este oncólogo médico del Chuac, antes de advertir de que «la mayoría» de los tumores de colon «que se diagnostican de manera clínica (porque el paciente tiene un sangrado, un deterioro físico, dolor...), suelen ser estadios avanzados». «Por eso es tan importante el programa de cribado. Tú no te vas a dar cuenta de que sufres la enfermedad, pero el cribado sí lo va a hacer, porque la mayoría de los tumores colorrectales sangran un poquito. Y, aunque ese poquito tú no lo vas a ver, ni al limpiarte ni en el váter, sí se detecta en el programa de análisis de heces», señala.

«Evidentemente —prosigue el doctor Carral— si el resultado del test de sangre oculta en heces es positivo, habrá que realizar una colonoscopia. Pero es mejor hacerse una colonoscopia ahora [una prueba que, a día de hoy, se lleva a cabo siempre con sedación], que no recibir un diagnóstico, un año más tarde, con una enfermedad muy extensa», destaca este oncólogo médico del Chuac, quien hace hincapié en que el cribado de cáncer de colon «es importantísimo», de ahí la necesidad de «insistir a la gente» en «perderle el miedo». «No tiene ningún riesgo, la posibilidad de que dé positivo es baja y, en caso de ser así, es mucho mejor que sea ahora, y no en equis meses, cuando la enfermedad se va a diagnosticar igual y con un pronóstico peor», reitera.

