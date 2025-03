Chisco Jiménez, el niño que soñó con ser cocinero y acabó honrando el legado familiar

Karlos Arguiñano lleva más de 30 años entrando en los hogares de los españoles fomentando el amor por la cocina. Uno de esos espectadores era un niño que en la actualidad se ha convertido en uno de los mejores cocineros de A Coruña: «Mi madre y yo comprábamos los libros y los vídeos. Ahí empecé a interesarme por la cocina haciendo pizzas o lasañas», cuenta Chisco Jiménez, chef de Culuca.

Al acabar sus estudios decidió formarse en hostelería en Santiago de Compostela. Como no tenía claro si quería dedicarse a la cocina o a la dirección, se fue un año a Londres: «Me gustó y me sirvió para aclararme. Al volver hice la especialización en cocina y trabajé en restaurantes como Casa Marcelo, Pepe Vieira o Quique Dacosta. De todas esas experiencias, Chisco Jiménez señala que aprendió diferentes cosas, pero destaca especialmente su etapa en Casa Marcelo: «Yo era un niño y fue mi primer trabajo. Aprendí mucho porque es uno de los padres de la cocina gallega».

Tras pasar tiempo fuera de A Coruña, decidió volver a su ciudad natal y abrió un negocio en 2010 que tiene una bonita historia familiar: «Vi este local y mi abuela vivía en este edificio. Ella acababa de fallecer y tenía claro el nombre desde el principio». Culuca era el mote de Adelaida, su abuela, a la que sigue recordando con cariño.

El establecimiento se ha consolidado en estos 15 años de historia como uno de los emblemas de la gastronomía coruñesa: «Hacemos una cocina de mercado y de temporada. Mi único objetivo era dar de comer y beber bien», cuenta. En la carta de Culuca hay cinco clásicos inamovibles: la ensaladilla, los callos, las croquetas, los canelones y la tortilla. Luego juegan con productos de temporada, con más presencia del mar que de la carne.

Los callos son sin duda su plato más icónico: «Yo me acuerdo de ir los domingos a comerlos a la plaza de Vigo con mis padres. Cuando abrí el restaurante ya no se llevaba tanto esta tradición que ahora vuelve a estar en auge. Es el único plato que no aprendí por ahí, lo hice de forma autodidacta». Su éxito se traduce en un obrador donde los envasan para luego calentar en casa. Antes los daban solo el fin de semana, pero por petición de los comensales, ahora se pueden comer todos los días a cualquier hora.

Chisco defiende la cocina como «una forma de vida», pero resalta el cambio de los últimos años: «Hay gente que alardea de trabajar 16 horas al día. Eso es un retroceso, yo la quiero compaginar con la vida familiar, sobre todo ahora que tengo un hijo». Por ello, alienta a los jóvenes con interés a probar en una profesión que ahora permite conciliar, pero en la que es necesario esforzarse: «Messi se quedaba después del entrenamiento practicando faltas, y aquí al final es lo mismo», concluye.

Oído Cocina

¿Qué plato le evoca a su infancia?

Merluza a la gallega, patatas rellenas y la pizza en familia.

¿Cuál de sus platos le representa más?

Callos y ensaladilla.

¿Cuál es su restaurante favorito de la ciudad?

Tengo restaurantes para cada momento... Parrillada Buenos Aires, Pulpeira de Melide, Jaleo o el Pazo de Santa Cruz.

¿Cuál es el plato que más disfruta?

Mollejas a la brasa de Parrillada Buenos Aires.

Un placer culpable.

Pizza de Enzo’s o Saporita.

Un plato que no le guste comer.

Las cocadas.

Un libro, película o programa sobre cocina.

Arroces contemporáneos de Quique Dacosta.

Un lugar al que merece la pena viajar para comer.

Denia.