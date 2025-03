«No puedo entrar en la Marina de A Coruña con una furgoneta eléctrica de Correos, de cero emisiones»

Pedro Sanmartín es el cartero encargado de los servicios especiales en el código postal 15001, la Ciudad Vieja, durante las tardes, y se encarga de entregas urgentes: valijas de administraciones, giros, burofaxes, notificaciones del Ayuntamiento. Pero, aunque «tengo una furgoneta eléctrica, cero emisiones», no puede circular por la Marina, como los buses, los taxis o los residentes. «Si tengo que repartir en la Marina o en O Parrote, aparco detrás del Hotel Finisterre, o en Correos, y voy andando: me da un poco de rabia, porque ves autobuses de Inditex pasando por ahí, y un trabajador público no está autorizado», critica.

De acuerdo con Sanmartín, Correos pidió al Concello circular por la Marina, algo que no han confirmado desde el Ayuntamiento. El BNG llevó al último pleno ordinario una moción, aprobada por unanimidad, que pedía dar más flexibilidad en cuanto a normas de aparcamiento a los trabajadores de Correos, y el portavoz municipal, José Manuel Lage, prometió estudiarlo pero señaló que no se debía deturpar la naturaleza de las calles peatonalizadas. Desde la CIG denuncian que «Correos dejó de pagar las multas puestas a los trabajadores propias del reparto», y en tres años la plantilla ha recibido una decena de sanciones por motivos como aparcar encima de las aceras, estacionar en isletas pintadas o permanecer en carga o descarga más de media hora. «Si los trabajadores de Correos tuvieran que buscar sitio para aparcar correctamente, los ciudadanos de A Coruña no recibirían sus paquetes ni las notificaciones», afirma el sindicato.

Lo mismo defiende Sanmartín, que, por normativa, tiene que realizar entregar en el turno de tarde aunque una zona esté cerrada al tráfico y consdiera que la Policía Local les da «poca manga ancha». «Yo aparco bien: si tengo que estar dando vueltas quince minutos, no me queda otra», pero si después no da tiempo a repartir todo el material, porque «tenemos que ir a la carrera a todos los sitios», después «vendrán las quejas a Correos». «Podríamos autorizar a tres o cuatro furgonetas que trabajan en reparto», y dar posibililidad de moverse por áreas restringidas, pues las dificultades para moverse y aparcar llevan a «un servicio de calidad pésima».

Falta de personal

La moción del Bloque también pedía ampliar la plantilla de Correos en la ciudad, ante las quejas recurrentes por falta de personal que llevaron a una huelga en Navidades. Xan Xove, trabajador del servicio y miembro del sindicato CGT, explica que en A Coruña hay 250 plazas teóricas, pero calcula que el 40% está sin cubrir y que se necesitarían al menos 60 trabajadores más para cubrir la «estructural» carencia de empleados.

Correos, afirma, soluciona la carencia de personal «ampliando las zonas» que tienen que cubrir los empleados. «Hay sobrecargas físicas de trabajo, personal en situación límite», explica, y el servicio resulta perjudicado. En A Coruña, afirma, hay «orden» de Correos de que no se intenten entregar todas las notificaciones todos los días, para «que se vayan agotando los plazos y se entreguen todas en el último momento, para que no haya embudo».

Los sindicatos están negociando una actualización del convenio con Correos, pues el actual está «caducado desde 2013». El personal ha perdido un cuarto de su poder adquisitivo desde 2011, pero la empresa quiere «flexibilizar jornadas y desregular horarios», indica Xove, que denuncia que se han generalizado las jornadas parciales.

Suscríbete para seguir leyendo