‘Cantareiras’, gardiás da tradición

Cantareiras é unha aproximación ás mulleres que cantaban e tocaban que, coas súas voces e as súas mans, mantiveron viva a poesía de transmisión oral galega. A Real Academia Galega designou o 2025 o ano das cantareiras e centrouno en Adolfina e Rosa Casás Rama, de Cerceda; en Eva Castiñeira Santos, de Muxía, e en Manuela Lema, Teresa García Prieto e Prudencia e Asunción Garrido Ameixenda, integrantes das Pandeireteiras de Mens. Xosé Manuel Varela di da súa filla Icía, que toca a pandeireta «desde que puido con ela» e el está vinculado á oralidade «desde a adolescencia» , en especial, da zona de Malpica, de onde eles son nativos, así que, aínda que non eran expertos nestas mulleres, achegáronse a elas e ao seu universo para explicar nun libro como, sen sabelo, son protagonistas da historia e da cultura galegas.

«Facemos unha contextualización desde o Padre Sarmiento a hoxe, porque non foi xeración espontánea. As palabras de Sarmiento [onde fala de que son as mulleres as que compoñen e cantan sen teren formación musical] son de 2025. Nós non nos centramos, por exemplo, nas Pandeireteiras de Mens, nas catro que designou a Academia senón que falamos tamén das súas veciñas. Non podemos falar delas sen falar de Adela, de Teresa ou dos bailadores», relata Xosé Manuel Varela. Para pensar na vida que elas tiñan hai que botar a vista cincuenta anos atrás e pensar, como di Icía, e en que as cidades non tiñan a mesma importancia que agora.

«Eran labregas, vivían en condicións moi precarias, non tiñan verbenas nin discotecas nin nada, así que, ademais de traballar, tiñan que buscar algún xeito de se divertir e que, para elas, era tocar e bailar. Elas non aprenderon nunhas clases senón que o que cantaban e bailaban víñalles de herdanza. Era algo natural nelas, como quen aprende a falar, aprenderon a cantar e tocar. Elas mesmas, cando lles preguntaban quen lles ensinara, dicían: ‘ninguén, aprendín’. Falamos de lugares rurais e moi precarios», sentenza Icía, que asegura que non todas as veciñas cantaban nin bailaban ben, igual que agora, que hai xente á que se lle dá mellor e que lle gusta máis que a outra, pero incide en que «non había outra música» porque nalgunha aldeas «nin radio había», segundo comenta Xosé Manuel. Así que, se había que palillar unha noite en Agranzón, en Muxía, xuntábanse e traballaban cantaban e bailaban.

«Os anos oitenta foron moi importantes para a cultura galega, tamén para a música, porque naceron discográficas, editoriais... Manuel Rivas escribiu os seus primeiros poemarios... Foi unha explosión moi grande. Elas foron protagonistas e non o sabiamos», relata Xosé Manuel, que apunta a que A Dansa de Eva Castiñeira «debe ser a peza máis mainstream da música galega», porque Milladoiro tocábaa nos seus concertos, así como Luar na Lubre e Pinto d’Herbón..., aínda que ela non percorrese os escenarios de medio mundo, como si que o fixeron as mulleres de Mens, que actuaron durante vinte anos.

«Nos oitenta, en Mens aínda había corredoiras de lama, non había estrada, só a principal de Malpica a Ponteceso e, nese contexto, elas movéronse por Arxentina, pola Bretaña francesa e saían na televisión», explica Xosé Manuel, que se criou moi preto das mulleres de Mens. Primeiro ía un taxi recollelas, despois, un neto de dúas delas facía ese labor de levalas e traelas. «Elas dábanlle valor ao que facían, porque cobraban por actuar, non sabemos se todas as veces, pero algunhas, seguro que si, incluso nun programa de televisión lle daban as grazas aos maridos por deixalas ir a todas as viaxes», apunta Icía.

A relación destas mulleres coa Coruña parte da Sección Femenina, porque desenvolveu unha «cátedra itinerante en Mens no ano 1971 e a elas convidáronas á clausura e alí cantaron e bailaron e tamén lles gravaron as pezas. Ao ano seguinte, celebrouse na Coruña o XIX Festival de Coros y Danzas, con maioría da Sección Femenina, e a elas leváronas como actuación extra e foron, segundo relata Xosé Manuel, «a sensación».

Máis alá desa función, detrás da barra do bar O Monte, na rúa Vixía, en Monte Alto, estaba Consuelo de Langueirón, unha familiar das pandeireteiras de Mens, que tiña como cliente a Manuel Cajaraville — naquel momento director artístico da agrupación Aturuxo— e a quen non se cansou de lle falar das súas veciñas. «A el entráballe por un oído e saíalle polo outro», remarca Icía. Pero desa indiferenza pasou a querelas no seu grupo en canto as viu actuar no Colón. No Nadal de 1972 aínda non estaban integradas en Aturuxo, pero xa formaban parte dun dos seus espectáculos. E, a partir de aí, tocaron moitísimo durante os vinte anos nos que estiveron en activo, «no Teresa Herrera, no Colón, no Coliseum...», lembran.

Tamén Eva Castiñeira tivo relación coa cidade, ela traballaba «facendo unhas horas» na casa de Tino Maceiras, da discográfica Ruada. «Igual mentres estaba na cociña cantaruxaba algo», comenta Xosé Manuel Varela. A Eva Castiñeira íanlle gravar un disco, «pero no ano 81 un disco só de pandeireteiras non era moi comercial porque xa daquela estaban Milladoiro e Fuxan os Ventos, entón o que fixeron foi un mix coas pezas de Florencio de violín. Rodrigo Romaní pensou que era bo falar con ela porque, como eles non cantaban e Milladoiro ía ter unha actuación importante nas festas de agosto en María Pita, no ano 1981, con Amancio Prada, podía acompañalos. Ela pediulles se podía vir a irmá e puxéronlles As Pandeireteiras de Visma e alí cantaron un par de pezas», lembra.

A diferencia das Castiñeira, as Casás «non se moveron do eido da aldea, non subiron a un palco como as outras e, con iso, perderon proxección». Porén, Icía defende que unha cousa que teñen as Casás e que non teñen outras é que «foron gravadas por Dorothé Schubhart e que aparecen no Cancioneiro Galego» e que iso marcou o seu legado para a posteridade.

«Se Dorothé non estivese en Mens, teríase perdido máis da metade da riqueza da oralidade das súas pandeireteiras», conclúe Varela. A pesar de que foron mulleres clave na historia e na cultura galega, estas cantareiras non conseguiron dedicarse exclusivamente á música. «Aínda non somos quen de vivir hoxe en día...», apunta Icía, que asegura que en Galicia non houbo un «interese» real na pervivencia da música tradicional, aínda que agora se reivindique.