Esta pizzería italiana de A Coruña te enseña a hacer tu propia pizza: plazas muy limitadas este miércoles 2 de abril

Todos alguna vez hemos hecho una pizza. Y no, no me refiero a una de esas precocinadas que metes al horno y ya, a sentarte a esperar. Me refiero a preparar tu propia masa, a esparcir el tomate a tu manera y a echar los alimentos que creas que mejor pueden combinar.

Sin embargo, por un motivo u otro, a veces falta un toque, o la masa no queda como esperabas, o los alimentos no mezclan bien. Pues eso puede tener remedio gracias a la clase personalizada que este miércoles organiza esta pizzería de A Coruña.

Se trata de un taller organizado por @planescoruna en la pizzería Sicilia in Bocca y que tendrá lugar el miércoles 2 de abril a las 20:00 horas y a las 21:00 horas.

Taller de pizza italiana en Sicilia in Bocca este miércoles

@planescoruna Planescoruna #5 ;“Un taller de pizza” 👩🏽‍🍳 🍕 Donde aprender a hacer la masa, estenderla, preparar y hornear una auténtica pizza italiana. Sin necesidad de tener ninguna experiencia, para disfrutar solo o acompañado😋 Haced hueco para el día 2 de Abril en el turno de las 20:00 o de las 21:00📆 📍¿Dónde? en Sicilia in Bocca ;(Rúa Juana de Vega, 17, 15004 A Coruña) 🍕¿Qué incluye? 👩‍🍳Masterclass de 1h 🍕Crear tu propia pizza 😋Degustar tu propia pizza 🥤Una bebida durante la cena 🥂Y mas sorpresas... 💵Precio:34,99€/Persona 🔗Apuntate: www.planescoruna.com #planescoruña #planescoruna #coruña #taller #pizza #siciliainbocca #exclusivo #pizza ♬ sonido original - Coruña Planes

"¿Te imaginas hacer tu propia pizza al estilo tradicional italiano? El próximo 2 de abril en Sicilia in Bocca te enseñaremos a crear la masa perfecta desde cero, a estirarla como un verdadero pizzaiolo y a preparar tu propia pizza con ingredientes auténticos de Italia", informó @planescoruna en su cuenta de Tiktok sobre la actividad que se celebrará este miércoles.

"Después te enseñaremos a hornearla y directo a la mesa. Una experiencia única para amantes de la pizza. Reserva tu plaza ya en el enlace de nuestra descripción", añadió para finalizar.

El taller tendrá un precio de 34,99 euros por persona y se puede reservar desde la propia web de Planes Coruña. Incluye una masterclass de 1 hora, crear tu propia pizza, degustarla, una bebida durante la cena y más sorpresas.