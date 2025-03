La Policía Nacional investiga un ataque con arma blanca a un taxista, que se produjo la noche del sábado al domingo, en la zona de Matogrande. El agredido ha interpuesto denuncia, aunque, por ahora, no se han producido detenciones.

El presidente de Teletaxi, Ricardo Villamisar, ha explicado a este diario que el compañero no sufrió daños físicos, porque consiguió esquivar el ataque, aunque se encuentra "afectado" por lo acontecido. Defiende que la "ciudad es tranquila", aunque haya ciertos puntos conflictivos, como puede ser Matogrande el fin de semana por la existencia de un after en el que se han registrado ya varias intervenciones policiales. Villamisar celebra que los clientes paguen cada vez más por medios telemáticos y que eso les libera de llevar grandes cantidades de efectivo en el vehículo. "Son casos aislados pero, cuando pasan, aunque siempre estés alerta, no puedes sacártelos de la cabeza", confiesa.

Este episodio sucede unas semanas después de que un menor fuese detenido por intentar atracar a tres taxistas.