Propietarios, arquitectos y hoteles alegan a la ordenanza de pisos turísticos de A Coruña

La ordenanza municipal que regulará los pisos turísticos fue aprobada inicialmente en el Pleno con los votos del PSOE y el apoyo del BNG. Ahora está a la espera del visto bueno definitivo. El viernes pasado finalizó el periodo de información pública en el que se pudo presentar alegaciones contra la norma. Presentaron sus propuestas los propietarios de las viviendas, los arquitectos, la asociación de hoteles y las comunidades de propietarios, además del Partido Popular.

La Asociación de Viviendas Turísticas (Aviturga), principales afectados por la ordenanza, denuncian la «inseguridad jurídica que generará la aprobación definitiva» de la misma. Consideran que «lejos de resolver los problemas podría agravarlos, ya que permitirá que cualquier edificio pueda destinarse íntegramente al uso turístico». Esta circunstancia, según Aviturga, «incentivará a inversores y propietarios a transformar inmuebles actualmente dedicados al alquiler convencional en bloques exclusivos para turistas, tensionado aún más el mercado inmobiliario».

La asociación también critica que se impida el «uso mixto», es decir, viviendas que se alquilan a estudiantes durante el curso y a turistas en verano. «Supone una restricción injustificada e incomprensible de la capacidad alojativa de la ciudad en temporada estival, limitando las posibilidades de que familias enteras visiten A Coruña», apuntan. El problema de fondo para la entidad es que el Gobierno municipal «intenta evitar la modificación de una normativa urbanística obsoleta mediante una norma que no tiene en cuenta que las viviendas turísticas fueron regulados por primera vez en 2017».

Aviturga muestra su «profunda preocupación» por la «inseguridad jurídica» que provocaría la norma. Exponen que «el Ayuntamiento se atribuye competencias que no son propias del Consistorio» y denuncia que la normativa «reproduce literalmente párrafos enteros de otras disposiciones de rango superior». Si esta normativa se aprueba, calcula que afectará a «un 80% de las actuales».

El PP coincide con Aviturga en denunciar la «inseguridad jurídica» de los propietarios y solicitan «no aplicar el carácter retroactivo en caso de incompatibilidad con la nueva ordenanza a quienes en su momento hayan cumplido con la normativa». Cree que es necesaria una modificación del Plan General de Ordenación Muncipal (PGOM), de 2013, y del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri), de 2015. Consideran que el Gobierno local «ha empezado la casa por el tejado» y piden incluir este nuevo uso en el planteamiento urbanístico. Recuerdan que el informe de Asesoría Jurídica aconseja «optar por una aplicación puntual de las normas del PGOM y del Pepri».

Mayor limitación

El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia coincide también en esta cuestión, aunque en su caso creen que «el recorrido jurídico incierto de la ordenanza pone en riesgo la regulación en un momento que el número de viviendas turísticas sigue subiendo». El organismo ha solicitado en sus alegaciones «el cierre de aquellas viviendas turísticas que no cumpla el PGOM y el Pepri», señala la responsable de la delegación coruñesa, Ruth Varela. Los arquitectos coruñeses apuestan por una regulación más alta, «con un parámetro máximo de 0,1 por 100 personas censadas, y de 0,05 en zona Pepri».

Otras medidas que apoyan son la restricción de este tipo de viviendas «a un solo edificio o a una primera planta, pero teniendo una entrada independiente». La entidad aboga por «redistribuir las viviendas turísticas» para evitar que «se concentren en algunas zonas». Además, reclaman que cumplan las mismas normativas que los hoteles en aspectos como «la salubridad, el control de clientes, la seguridad o el control de incendios». En esta línea van las alegaciones de la Asociación de Hospedaje de Empresas de Hospedaje, que también apoyan la limitación y una normativa similar a la de los hoteles.

Por su parte, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña ha hecho una alegación para que «no se limite el uso el bajo de los edificios turísticos a la hostelería, sino que se pueda instalar cualquier tipo de negocio», explica Patricia Vérez, presidenta del organismo. Estos también apuestan por la «equiparación de viviendas y locales reformados para uso de viviendas», y algunas modificaciones jurídicas.

El BNG apoyó la normativa y no presentó alegaciones, pero en el Pleno anunció que van a negociar políticamente uno de los artículos de la ordenanza y lo que se mete o no de las otras alegaciones presentadas. El resto de organizaciones presentes en la mesa de pisos turísticos, que incluye a inquilinos, promotores inmobiliarios y vecinos, no han presentado alegaciones al documento.