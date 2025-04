“La música y el encuentro con compañeros me han salvado”

Healing gang podría traducirse como banda de sanación. ¿Cómo es la suya?

En momentos complicados de la vida, la música y el encuentro con compañeros haciendo música me han salvado. Eso es lo que quería destacar en el disco, la parte humana de la música. Aparte de toda la parte técnica o de las canciones, quería mostrar lo que surge realmente de hacer música sin ningún tipo de perspectiva. Simplemente juntarse con amigos y hacer música. Es algo que pude experimentar a través de un festival que hubo en Santiago, el Holanola, que trae a músicos de Nueva Orleans.

Ha logrado reunir a músicos diferentes: Martha High, Carolina de Juan, Noel McKay, Alberto Anaut, Antonio Casado, Javier Pereiro o Chus Pazos.

Sí. Reuní a algunos músicos de Nueva Orleans pero también conté con otros con los que ya había trabajado y músicos gallegos como Ton Risco y Pablo Añón. Lo grabamos y lo producimos en Santiago, en un estudio que se llama Garaxeland.

Ha hecho la mezcla perfecta entre canciones nuevas, otras ya publicadas y también versiones. ¿Tenía claro lo que buscaba?

Yo suelo trabajar muy abierto a la improvisación. Generalmente no tengo algo muy cerrado o preconcebido el disco, sino que me dejo llevar por la intuición, por la música y por cómo me siento en ese momento. He ido fluyendo según aparecían las canciones, según me encontraba yo y según los músicos que podían colaborar para hacerlo de una manera natural.

¿Cómo ha sido componer con Noel McKay y Lyndon Parish?

Son dos grandes artistas y grandes letristas. No vamos a negarlo, yo soy castellano-manchego y aunque tengo conocimiento del inglés, no es fácil expresarse y mandar un mensaje más profundo con la letra. Además, hay dichos y frases hechas que pueden no tener sentido. Yo compongo en inglés e intento dar con ese mensaje.

En la portada del álbum sale un chico con una guitarra, una imagen de cuando dio clases de música en Ghana. ¿Cómo fue aquella la experiencia?

Estuve un mes allí, antes de pandemia, desarrollando una especie de aula de música. Fue una experiencia maravillosa. Esa foto de la portada la hice con el móvil en un recreo, entre clase y clase. Estaban los niños ahí disfrutando y me pareció que tenía que hacer una foto. No era una sesión ni nada y resulta que tiene una fuerza maravillosa.

¿Ese viaje le ha ayudado también a entender la música de una forma más natural?

Es que esa es la manera de entenderla. La música es un regalo que nos da el universo. Conecta a millones de personas a través de una canción y melodías. Tiene mucha más fuerza de lo que pensamos. De hecho, puedes ver que mueve masas en diferentes continentes, diferentes culturas y diferentes religiones pero siempre llega al corazón de la gente. Pero en este país, a veces, no se le da a la música la importancia que tiene. Aunque hay gente trabajando para ello y hay escuelas hoy en día que se han abierto a mezclar clásico con rock, con jazz, con country y con otros estilos. Pero, al final, son las administraciones las que tienen que ser totalmente conscientes del valor que tiene la música. Es una herramienta muy valiosa.

En A Coruña, presenta el disco en una sala que conoce bien de etapas anteriores, el Playa Club. ¿Qué importancia le da a estos espacios?

Detrás del Playa Club, al igual que otras salas de A Coruña y el resto de España, hay personas que apuestan por la música en directo y que han sufrido mucho. Es un trabajo que hay que aplaudir Insisto en que las instituciones públicas deberían apoyar la cultura y apoyar esas salas.

