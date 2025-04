Carteles en San Andrés para que no se pisen las plantas

Tras la reforma de la calle San Andrés, el Concello ha colocado varios carteles para evitar que la gente cruce por donde no debe y pise las plantas que se acaban de colocar en la zona. «Pregamos non pisen as novas plantacións. Respecta as plantas», avisa el cartel de color azul. Sin embargo, todavía hay peatones que aprovechan cuando no circulan coches para cruzar por cualquier lado de la calle y pasar por encima de la tierra.