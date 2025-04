Coruña Marítima: un vivero de ideas para el puerto y algunas incógnitas

A falta de un último encuentro público en el que se hará sumario de todas las propuestas, los talleres participativos que la Comisión Coruña Marítima, compuesta por todas las administraciones, puso en marcha para recabar ideas que añadir a las bases estratégicas para el futuro diseño portuario han llegado a su fin esta semana con distintos puntos de vista sobre lo que debe ser y lo que deben —y no deben — tener los 800.000 metros de muelles interiores a ordenar.

En total, cinco reuniones abiertas que versaron sobre la cuestión económica, el sector pesquero e industrial, las oportunidades para el transporte, el medio ambiente y los posibles usos y equipamientos, que aportaron nuevos puntos de vista a la que será la gran transformación urbana de A Coruña de este siglo, pero que dejaron incógnitas sin despejar sobre las posibles fuentes de financiación de la obra o la manera en la que se afrontará la deuda que pesa sobre la Autoridad Portuaria con Puertos del Estado por la construcción de Langosteira.

Deuda y financiación

Las obligaciones financieras de la Autoridad Portuaria y la viabilidad económica de la transformación no fueron objeto de un taller específico, y pocos ponentes de cada mesa hicieron referencia a la cuestión en las intervenciones. Sí lo hicieron algunos actores sectoriales, como el presidente de la Asociación de Usuarios del Puerto, Fernando Vidal, que llamó a extender la «sintonía» entre entes públicos para redactar las bases a explorar una posible condonación. El vicerrector de Economía de la Universidade, Ángel Fernández, calificó la viabilidad financiera del proyecto como «el principal condicionante» de la operación. El asunto centró algunas intervenciones en los turnos de micro abierto a la ciudadanía asistente, lo que motivó ciertos momentos de debate con los representantes públicos que asistían a los encuentros, el concejal José Manuel Lage Tuñas y el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado. Desde el público se instó a las seis administraciones de Coruña Marítima a demandar la «condonación de la deuda» para que la viabilidad de la operación no esté supeditada a la venta del suelo público a promoción privada como método de financiación. Para Fernández Prado, la financiación y el pago de la deuda son cuestiones que se arreglarán «de una forma u otra entre todos» y situó la prioridad en la definición de los usos en esta primera fase. Mostró sintonía el edil Lage Tuñas, que insistió que «en ningún momento se habló de privatizar nada», y señaló la colaboración público-privada como un eje fundamental para la viabilidad de la operación. «Privatizar no está en nuestro ánimo ni intención», avanzó. En cuanto a los convenios de 2004 —que comprometen la venta de los muelles como medio de financiación de las obligaciones financieras del Puerto y cuya vigencia ratifican las bases de Coruña Marítima —el presidente del Puerto afirmó su intención de buscar «un modelo diferente al de 2004» y el edil Lage Tuñas los calificó de «superados». A día de hoy, los documentos de bases estratégicas solo establecen el carácter público de Batería y Calvo Sotelo.

Pesca e industria del mar

En dos de las mesas —el encuentro centrado en Economía e Innovación y el que versó sobre la actividad portuaria— se escenificó el consenso de que los usos económicos y productivos sigan siendo el eje central del puerto tras la transformación. Para el presidente de la Confederación de Empresarios, Antonio Fontenla, la actividad económica «no está reñida» con la reordenación y la pesca es «una prioridad» para el tejido empresarial coruñés. El subdirector de la Cámara de Comercio, Carlos Fernández, señaló la necesidad de trazar «un equilibrio entre los nuevos usos y el mantenimiento y desarrollo de las actividades productivas», como polo de atracción para nuevas empresas. También para la gerente del polígono de Agrela, Teresa Firvida, la reordenación constituye una oportunidad para conectar los polígonos al puerto y poner en marcha «hubs urbanos logísticos que permitan organizar la logística de la ciudad».

Entre usuarios y operadores del puerto la unanimidad es total con respecto al mantenimiento de la actividad productiva en los muelles, como también el temor a que la reordenación mine espacio o comprometa su operativa. Coincidió la directora de la empresa logística Pérez Torres Marítima, Beatriz Pérez-Torres, que señaló que, si bien ya trasladó «el 85% de su actividad» a Langosteira, la infraestructura del puerto exterior «se queda corta», por lo que propusieron un uso complementario de ambas dársenas.

El práctico mayor del puerto, Walter del Río, planteó que los dos puertos funcionen de forma complementaria como «un sistema fuerte y único» para evitar decisiones que «debiliten su competitividad operativa» .Entre las actividades a mantener, varios ponentes apostaron por dejar dentro de la ciudad los tráficos de mercancías limpias de buques ro-ro o ro-pax. En cuanto a la pesca, el patrón mayor de la cofradía, Javier Mariñas, propuso integrar en el puerto el mundo formativo para paliar la falta de relevo generacional, y el presidente de la lonja, Juan Carlos Corrás, reivindicó «sacar al sector de la incertidumbre» y demandó que la ordenación dé cabida a zonas para barcos e industrias auxiliares y «dar certezas» también a posibles inversores.

Actividad industrial en el muelle del Centenario. | / G. Barreiros/R. A.

Tráfico y movilidad

Las oportunidades que brinda el puerto en materia de movilidad centraron la segunda sesión de los talleres, y fueron también cuestión transversal en varias intervenciones a lo largo de las cinco jornadas. Los asistentes coincidieron en que la reforma de la fachada marítima dotará espacios para mejorar la movilidad y potenciar alternativas al coche, con carriles bus y bici o aparcamientos disuasorios. El mantenimiento de la vía férrea a la estación de San Diego, tanto para mercancías como para crear un servicio de viajeros, fue otro de los puntos de coincidencia entre ponentes.

La ingeniera Margarita Novales, codirectora del Laboratorio de Movilidad Sostenible de la UDC, puso sobre la mesa ideas como un corredor verde, el soterramiento del tráfico en la avenida do Porto, el derribo del viaducto que lleva a Alfonso Molina, la creación de un centro de distribución de paquetería o vías por las que las bicis puedan circular rápido. Desde Mobi-Liza, Alejandro Voces instó a reforzar la movilidad en bicicleta a través de nuevos corredores. En la mesa no había representantes de Adif ni Renfe, pero el catedrático de ingeniería Miguel Rodríguez Bugarín reclamó permitir el transporte de viajeros con la comarca además del de mercancías, si bien indicó que la fórmula puede ser la de un Cercanías, un tranvitrén u otra por definir.

Voces como la del representante de las terminales marítimas, Pablo Ramilo, calificaron como «esencial» el mantenimiento de la conexión por ferrocarril entre ambos puertos para no reducir la competitividad operativa de la dársena interior. La idea de un intercambiador en la plaza de Ourense, el gran «tapón» del tráfico en la ciudad, centró algunas de las propuestas, así como la necesidad de carriles bus aprovechando el espacio ganado. Entre las propuestas vecinales, uno de los asistentes pidió tener en cuenta alguna modalidad de transporte marítimo a Oleiros, y otro reclamó que la movilidad se cohesione con los Ayuntamientos de la comarca.

Economía azul y energía

El concepto de «economía azul» como posible vía de crecimiento económico del puerto salió también colación en varios talleres. Iván García, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, propuso instalar en el puerto un polo de innovación en la materia en el que confluya «talento en el medio marino» Algunos intervinientes plantearon que, siguiendo los pasos de la dársena exterior, los muelles interiores puedan dar cabida a proyectos energéticos tras su reforma.

Para el director de Energía del Instituto Tecnolóxico Galego, Santiago Rodríguez, la reforma puede ayudar a resolver dos problemas enquistados: el cambio climático y la dependencia energética. «En Galicia tenemos sol, agua y viento. Todo lo que se construya no puede olvidar elementos accesorios para abastecer a la ciudad y hacerla energéticamente independiente, como placas fotovoltaicas en las cubiertas», señaló. La gerente de la Asociación Gallega del Hidrógeno, Maite Gutiérrez Roselló ve en el puerto un potente «hub energético» con presencia de proyectos de hidrógeno. En materia de equipamientos, la vicedirectora del Oceanográfico, Paz Sampedro, propuso ubicar y ampliar el centro en los muelles para crecer y acercar la divulgación científica marina a la sociedad

Vivienda

La posibilidad de incluir usos residenciales en los muelles suscitó visiones encontradas entre los expertos de las mesas, y motivó algunas intervenciones de los asistentes. La presidenta de la sección coruñesa del Colegio de Arquitectos, Ruth Varela, calificó de «especulativos» los Convenios del 2004 e «incompatibles con la realidad climática actual». «Un proceso participativo con garantías no puede obviar la titularidad, la gestión o los usos portuarios que le dan sentido al puerto» que, teme, puedan ser «desplazados» por usos residenciales u hoteleros.

Para promotores y constructores es «demasiado pronto» para abordar desarrollos urbanísticos en el puerto interior. El gerente de Aproinco, Juan José Yáñez, instó a «no descartar radicalmente» los usos residenciales. «Hay que ser prudentes. Será el equipo redactor el que decida si hay vivienda y cómo. Es un suelo apetecible, hay toda una zona degradada en desuso, aquí no abunda mucho el espacio y hay una gran necesidad de vivienda; pero esto es algo muy a largo plazo», apuntó. En este sentido, el concejal Lage Tuñas manifestó que «no hay intención de desafectar» los terrenos, pero «sí se contempla» el uso residencial.

Espacio cultural en concesión a la Fundación Marta Ortega en el muelle de la Batería. | / Carlos Pardellas

Deporte

Las posibilidades de la reforma para aprovechamiento deportivo hilaron las propuestas de varios ponentes. El gerente de la Asociación Galega de Xestión Deportiva, Eduardo Blanco, animó a extender hacia el puerto el Paseo Marítimo, «la mayor instalación deportiva de la ciudad», como también la construcción de una nueva casa del agua o habilitar una lámina de agua caliente para la práctica deportiva. La reserva de espacio logístico para deportes marítimos y náuticos fue otra demanda unánime por parte de los representantes de los clubs deportivos, que propusieron que la reforma facilite el acceso al mar de la ciudadanía. El representante del Club O Puntal de Oza, Juan Carlos Rodríguez, planteó incorporar rampas, accesos para la pesca deportiva en el Dique de Abrigo o pecios de buceo recreativo en el lecho de arena compatibles con la pesca.

Cultura y turismo

La posibilidad de ubicar en el puerto equipamientos culturales o incluso trasladar dotaciones desde otros puntos de la ciudad también partió de varias personas asistentes, tanto desde la mesa como por parte del público. El gestor cultural Pedro Vasco propuso ubicar todas las dotaciones culturales en la misma zona, en torno al espacio museístico de la Fundación Marta Ortega, para generar «sinergias» a través de un jardín escultórico que conecte las dependencias, el traslado de instituciones «encorsetadas» como el CGAI, la construcción de una biblioteca central, de un palacio de la música o la posibilidad de articular un museo de la emigración o un museo Picasso en la zona. Uno de los asistentes propuso edificar un museo del mar en torno a infraestructuras como el Mareógrafo que «explique la historia del puerto». En materia turística, el presidente de A Coruña Convention Bureau, José Blanco, ve la liberación de suelo como una oportunidad para «generar nuevos espacios de reuniones y congresos» que atraigan turismo de reuniones e incentivos.

Sostenibilidad y medio ambiente

Los terrenos portuarios como vía para paliar la falta de zona verde o el desarrollo urbano sensible al agua fueron puntos de vista comunes, especialmente, en el último de los talleres, dedicado a la sostenibilidad y medio ambiente. El director de la Oficina de Sustentabilidade de la UDC, Armand Hernández, advirtió de que el proyecto «debe tener en cuenta mecanismos de protección de impacto contra el cambio climático. Lloverá más fuerte y subirá el nivel del mar», señaló. La representante vecinal de Oza-A Gaiteira-Os Castros, Elena Sarmiento, propuso unir a través del puerto los barrios con la ciudad por un corredor verde «a escala metropolitana» desde Méndez Núñez, una propuesta en la que coincidió, desde el Grupo Naturalista Hábitat, Cosme Damián Romay, que planteó también «desenterrar y reconstruir el castillo de San Diego», como un posible «elemento singular» en el puerto. En materia de gestión de los residuos que derivarán de la ambiciosa transformación, desde el Clúster de Soluciones Ambientales Viratec o el Grupo Gestán demandaron que el concurso público premie la «reutilización de los residuos de construcción y demolición y su valorización en el proceso» o la «circularidad» de materiales como plásticos y elementos metálicos en útiles «constructivos y ornamentales».