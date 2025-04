El timo de las falsas multas de la DGT por mensaje llega a A Coruña

«Recibí el mensaje con el enlace en el mismo hilo al que me llegan los códigos reales de la DGT. Eso fue lo que me hizo dudar, casi pulso», cuenta a este diario uno de los vecinos de A Coruña que ya ha recibido uno de los SMS del «timo de la DGT», la nueva forma en la que los estafadores en línea han desarrollado para obtener ilícitamente datos de los ciudadanos, especialmente bancarios, que acaban pulsando en el enlace. El timo se desarrolla a través del envío de miles de SMS a números que, apuntan expertos tecnológicos, pueden haber obtenido a través de filtraciones o fallos de seguridad.

En este mensaje, el timador se hace pasar por la Dirección General de Tráfico e indica al receptor del mensaje de texto que debe pagar una supuesta multa a través de un enlace. En este caso, tanto la multa como la web a la que conduce son falsas, ya que redirige directamente a una página controlada por el estafador, que, en apariencia, emula a la de la DGT, en la que se pide al cliente que adjunte sus datos bancarios.

La particularidad de esta artimaña es que los SMS fraudulentos llegan directamente al mismo hilo o conversación en el que el cliente recibe los mensajes verdaderos de la entidad, lo que puede llevar a confusión a algunos receptores de estas estafas masivas.

En este sentido, la DGT recuerda que no envía nunca multas por SMS o correo electrónico, y recomienda eliminar los mensajes de esta tipología y, por supuesto, no hacer click sobre los enlaces que adjuntan. En caso de hacerlo, es importante no proporcionar ningún dato personal.