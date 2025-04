Alberto Seoane, deportista paralímpico coruñés: «La discapacidad solo es una condición diferente de todas las que tenemos»

«Soñar, sudar, lograr», es mucho más que una receta del éxito. Es la filosofía de vida del deportista coruñés Alberto Seoane, paralímpico en la disciplina de tenis de mesa, quien participará, durante todo el día de hoy, en 'Aprendiendo a Incluir. III Jornada Discapacidad', organizada por la Fundación María José Jove y Cogami (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade), en la sede de la entidad presidida por Felipa Jove, en A Coruña. Un encuentro concebido para sensibilizar, «desde una perspectiva práctica», acerca de «la realidad de la inclusión» y que, en esta edición, se centrará en «el deporte como vía» hacia ese fin.

Por la mañana, Alberto mantendrá un encuentro con alumnado preadolescente, acompañado del surfista Senén Álvarez, cerrado a centros educativos. Por la tarde, participará en una mesa redonda, junto con familiares de personas con discapacidad, profesores, deportistas y expertos, con entrada libre, previa inscripción (a través de la página web www.fundacionmariajosejove.org), hasta completar el aforo.

«La idea del encuentro con los chavales es ‘que vean’. Que me vean a mí, y que vean lo que una persona con discapacidad puede llegar a hacer. Mostrarles la realidad, que tengan ese conocimiento sobre la discapacidad que, muchas veces, les falta en su día a día, porque no la van a ver en ningún dibujo animado, en ninguna serie de Netflix, ni en La isla de las tentaciones ni en nada de eso... Las personas con discapacidad no existimos en la televisión, a día de hoy», advierte Alberto, quien insiste en que, «de cara a los chavales», la finalidad de su charla matinal en la jornada 'Aprendiendo a Incluir' es «que vean que la discapacidad existe» y «las cosas que hacen» personas con esa condición, para que tomen conciencia de que «tener una discapacidad no implica no poder cumplir sueños».

"No hay que discriminar"

«También —prosigue—, que entiendan que no hay que discriminar a las personas. Que vean que una persona con un determinado tipo de discapacidad, quizás, no podrá hacer algunas cosas, pero puede ser mejor en otras. Por ejemplo, si necesita una silla de ruedas para desplazarse, tendrá que subir siempre en ascensor, no obstante, seguramente, puede ser muy buena en mates, en inglés o en cualquier otra cosa. O, a lo mejor, no puede jugar al fútbol, porque tiene una cojera, pero es un hacha en el ping-pong, el ajedrez o la natación. Que los chavales vean que pueden jugar a otros deportes con ellos, en los que pueden ser igual de buenos, o mejores», llama la atención.

«Mi intención es hacerles ver, sobre todo, eso: que hay otros chavales como ellos, con discapacidad. Que vean que podrán hacer las mismas cosas que ellos y que los vean, sobre todo, como a uno más. Que no los vean diferentes, o piensen que no pueden», continúa este deportista coruñés, e insiste: «La idea es esa: visibilizar para que, cuando vean a una persona con discapacidad, no la miren con pena. Que vean que solo tiene una condición diferente, al igual que hay gente rubia, morena... Y que sean conscientes de que una persona con discapacidad puede tener una vida plena, como cualquier otra», resume Alberto, antes de hacer hincapié en que «la discapacidad es solo una condición diferente de todas las que tenemos».

«En mi caso, he viajado por todo el mundo; he trabajado en un programa en directo, en Teledeporte, haciendo entrevistas con periodistas muy top de TVE... Un montón de cosas que, mucha gente, no va a hacer en su vida. Por eso, siempre les insisto a los chavales en que, con apoyos, también es posible que una persona con discapacidad pueda llegar a hacer todo lo que se proponga. Y en que, simplemente, la discapacidad es una condición diferente de todas las que tenemos. Esto es lo que yo mismo trato de explicarle, por ejemplo, a alguna amiga de mi sobrina, cuando me ve y se queda así como... sorprendida».

"Los niños normalizan las cosas con mucha naturalidad"

Relata, en este punto, este deportista coruñés cómo, «a muchos niños, de primeras», su imagen les llama la atención [Alberto tiene el síndrome de TAR (Trombocemia y Ausencia del hueso Radio) aunque, en su caso, también le falta el cúbito, por eso, sus brazos son más cortos], por su falta de conocimiento acerca de la discapacidad. «En ocasiones, escucho cómo le dicen a mi sobrina: ‘Mira tu tío...’; ‘tu tío...’. Porque, a lo mejor, no me han visto nunca. Sin embargo, cuando me acerco, y les explico un poco... cambia mucho la forma en que me ven», expone, e insiste: «De primeras, cuando algún niño me ve, a lo mejor se queda un poco ‘pillado’. No obstante, si están jugando al fútbol y, por ejemplo, les coges el balón, les tiras dos chutes a portería y metes gol... ya te ven como a un igual. Normalizan las cosas con mucha naturalidad».

«Lo que yo busco, en mis charlas a chavales es, precisamente, eso», hace hincapié Alberto Seoane. «Que los asistentes no vinculen la discapacidad a ‘no puedo’, sino que la asocien a ‘puedo’, y a ‘hago, y estoy aquí’. Porque, si conseguimos que lo asocien de esta última manera, lo harán toda su vida, y se eliminará esa discriminación», concluye.

El deporte como «vía de inclusión» La Fundación María José Jove y Cogami (Confederación Galega de Persoas con Discapacidade) unen fuerzas, un año más [y ya van tres], para organizar una nueva edición de la jornada' Aprendiendo a Incluir', una cita que busca «sensibilizar, desde una perspectiva práctica», acerca de «la realidad de la inclusión» y que, en esta ocasión, se centrará en el deporte como «vía de inclusión». El programa del encuentro, que se celebrará, durante toda la jornada de hoy, en la sede de la Fundación María José Jove, en A Coruña, se divide en dos partes: una sesión matinal, cerrada a centros educativos, y otra de tarde, abierta al público en general. En este último caso, la entrada es gratuita, previa inscripción en la página web de la entidad que preside Felipa Jove (www.fundacionmariajosejove.org). En la sesión matinal, participará alumnado de 6º de Primaria del CEIP Isidro Parga Pondal (Oleiros), que podrá escuchar a los deportistas Alberto Seoane, paralímpico en la disciplina de tenis de mesa, y Senén Álvarez, surfista, quienes les hablarán de cómo el deporte ha sido, para ellos, una vía de inclusión. Ya por la tarde, en una sesión que será abierta al público en general, y que se desarrollará en horario de 17.30 a 19.00 horas, Alberto Seoane relatará su experiencia deportiva, pero también la profesional, como economista, antes de dar paso a una mesa redonda, con «testimonios prácticos» del propio Alberto, acompañado de Xabier Casal, responsable de Actividad Física Saludable de la Fundación María José Jove; José R. López Gacio, profesor de judo y padre de una joven con discapacidad; y de Juan Miguel Díaz Vázquez, profesor de Educación Física.

