El párkinson no solo afecta a mayores: «Tenemos usuarios de 28 a 93 años»

Ni el temblor es el primer signo de alarma, ni se trata de una enfermedad exclusiva de las personas mayores, ni los pacientes pierden sus facultades mentales. El párkinson es la segunda patología neurológica, crónica y degenerativa más frecuente, no obstante, continúa rodeado de falsos mitos. Contribuir a desterrarlos es el objetivo de la campaña No des nada por sentado, promovida por la Federación Española de Párkinson, a la que se ha unido la Asociación Párkinson Galicia-Coruña, en el marco del Día mundial de esa enfermedad, que se conmemora cada 11 de abril.

«Lo que buscamos es romper estereotipos y estigmas que hay en torno a la enfermedad de Parkinson», resalta Mila Oreiro, directora de Párkinson Galicia-Coruña. «Por ejemplo, una de cada cinco personas con párkinson es joven, tiene menos de 50 años, sin embargo, está asociado a personas mayores. Además, se tiende a identificar la enfermedad con el temblor, que es uno de los síntomas más reconocidos, no obstante, el 30% de los afectados no lo tienen», explica Oreiro, antes de subrayar que el párkinson, la patología neurodegenerativa «más prevalente tras el alzhéimer», presenta «una sintomatología muy diversa».

Lectura de un manifiesto en María Pita por el Día Mundial del Párkison / Iago López

«Conocer cómo se manifiesta puede servir para un diagnóstico precoz, y para la integración social de quien la padece», apunta la directora de Párkinson Galicia-Coruña, quien insiste en que la campaña No des nada por sentado pretende «poner encima de la mesa otros síntomas menos conocidos» de esa enfermedad, «como pueden ser la apatía, la rigidez, el dolor, problemas de sueño, la depresión, la ansiedad...». «Otros síntomas que no son tan visibles, pero que afectan mucho a las personas con diagnóstico de párkinson», señala, antes de destacar que, «cuanto más visibles sean la dolencia y sus síntomas», más fácil le resultará a los afectados «reconocerlos, y acudir a especialistas de Neurología».

«Por otro lado, les ayudará, también, a asimilar el diagnóstico. Tú imagínate, una persona con 30 años, que también las hay, con un diagnóstico de párkinson y sin temblor...», refiere Mila Oreiro, quien hace hincapié en que «hay que seguir visibilizando los síntomas» del párkinson porque «es la forma» de conseguir «una integración real y plena». «Si todo el mundo conoce una enfermedad, está al tanto de sus síntomas y de lo que le está pasando, es más difícil que la confunda con otras dolencias. El bloqueo de la marcha, por ejemplo, se puede confundir con otras patologías que no tienen nada que ver», advierte la directora de Párkinson Galicia-Coruña, entidad con usuarios con edades que van «desde los 28, hasta los 93 años»

«El abanico es muy amplio. Cierto es que el grueso de las personas con párkinson que atendemos en nuestra asociación tiene más de 65 años, pero eso no puede invisibilizar a quienes están por debajo de esa edad. En Párkinson Galicia-Coruña, de hecho, tenemos varios grupos de trabajo de inicio temprano», indica Oreiro, antes de aprovechar la conmemoración, el 11 de abril, del Día mundial del Párkinson, para exponer varias reivindicaciones, «dos que pueden ser genéricas», y «otra más específica» de la entidad que dirige.

«La primera, es visibilizar las asociaciones y, también, romper el estereotipo», apunta la directora de Párkinson Galicia-Coruña, y aclara: «Las asociaciones nos hemos profesionalizado un montón. En el caso de Párkinson Galicia-Coruña, llevamos 30 años en activo, y tenemos un equipo de 16 profesionales (Fisioterapeutas, logopedas, neuropsicólogos...) detrás, con mucha experiencia. Por tanto, la gente no debe tener ‘miedo’ de acudir a nosotros, porque somos gente experta en la enfermedad de Parkinson».

«La segunda reivindicación —prosigue—, es una mayor coordinación sociosanitaria. No podemos estar ‘mareando’ al paciente. Una vez que cuenta con un diagnóstico, hemos de tener una ‘ruta’ para él, y esto pasa por que haya una coordinación entre administraciones y asociaciones», resalta Mila Oreiro, antes de llamar la atención sobre una «tercera petición, ya es más particular». Y es que Párkinson Galicia-Coruña necesita «un cambio de local». «De aquí a un año, tenemos que darle una vuelta al actual. Cada vez atendemos a más usuarios y, aunque es cierto que, ahora mismo, no tenemos un problema grave de espacio para hacerlo, de aquí a un año, la cosa va a estar complicada», anticipa la directora de la entidad. «Es un plazo de tiempo corto. Además, si se llega al punto de que no podamos seguir atendiendo a todas las personas que entren por la puerta de la asociación, a nosotros nos va a doler, pero es que es un problema social, puesto que Párkinson Galicia-Coruña es la única alternativa asequible y profesionalizada, en la provincia, para los afectados por esta enfermedad», concluye.