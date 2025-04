«La comedia, como la música, tiene que ver con tu propia sensibilidad»

Carlos Ballarta es una de las voces más irreverentes del stand-up mexicano. Con más de un millón de seguidores y varios especiales en Netflix, este humorista es toda una celebridad en su país de origen. Con sus características gafas de sol y su humor afilado se subirá al escenario de Afundación el próximo 2 de mayo con motivo del Encuentro Mundial de Humorismo.

¿En qué momento vio que se podía dedicar al humor?

Fue en 2012. Yo tenía un amigo que me llevó a ver una función de comedia y me gustó mucho. Él empezó a buscar dónde hacer comedia y en México estaba arrancando el stand-up comedy. Mi amigo empezó a buscar y encontró un comediante que llevaba ya varios años escribiendo monólogos y actuando en un teatro de Ciudad de México. Antes del show, el comediante hablaba con la gente interesada en hacer stand-up comedy y le daba consejos. Mi amigo empezó a hacer varios shows y me invitó a verlo. Me gustó, empecé a subirme en un bar de Ciudad de México donde hacían una noche de micrófono abierto.

Una de sus características es que va siempre con gafas de sol. ¿Cómo eligió esto como símbolo de identidad?

Empezaba a tener mucho temor al juicio de la gente. La presencia del público me imponía demasiado y me daba mucho miedo. Empezaba a titubear y a balbucear, no se me entendía bien. Volteaba a ver el piso y al techo, y eso distraía mucho a la gente. Luego de muchos intentos de calmarlo, no encontré otra alternativa más que ponerme unos lentes. Cuando me ponía nervioso cerraba los ojos y eso ya no distraía tanto a la audiencia. Me gustaban ese tipo de lentes y buscaba unas de estilo similar. Los utilizaba en el escenario y me ayudaban. A fecha de hoy me siguen ayudando mucho. Cuando hay alguna audiencia muy difícil cierro los ojos y me siento mejor.

¿Cómo elige los temas de los que habla en sus monólogos?

Me gusta mucho tener un tema en particular. Siempre estoy leyendo al respecto de algo en específico e inevitablemente surgen chistes al respecto, entonces me gusta mucho hablar sobre ello. Podría ser política que es un tema que me interesa, religión o cosas muy humanas. Históricamente no se ha visto con muy buenos ojos a la comedia como un género para tratar ciertos temas y no siento que sea yo el mejor en tratar esos temas con comedia, pero me gusta intentarlo y creo que tiene mucho valor intentar atacarlos un poco.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta para criticar a los humoristas por chistes que pueden ser considerados ofensivos. ¿Cómo lo lleva usted?

Me ha pasado en algunas ocasiones aquí en México y a fin de cuentas termina uno volviéndose más juicioso, un poco más abierto a entender por qué la gente pudo interpretar un chiste de un modo distinto a lo que yo intentaba. Esa empatía te permite ponerte en sintonía con por qué la gente podría sentirse mal al respecto de un chiste. Sí que te sirve mucho, tanto para tu propia tus principios personales como para tus principios profesionales. Creo que aunque no te llega a censurar del todo, sí abre un poco tu sensibilidad. Al menos en mi caso es así.

¿Quiénes son sus referentes en el mundo del humor?

Francamente, yo no era aficionado a la comedia cuando empecé. Una vez empecé a trabajar busqué varios comediantes que me recomendaban. Tengo la influencia de comediantes americanos como Dave Chappelle, Steven Wright o Louis C.K. Luis Piedrahita [organizador del festival] es una persona que conocí en Youtube y me encantó ver su forma de ver el mundo. Luego lo conocí en persona y nos llevamos bastante bien. Hablamos mucho sobre el tema. Tiene mucha referencia para mí y es lo que me gustaría a mí ser como comediante.

Los coruñeses que no lo conozcan pueden ver sus especiales en Netflix.

Creo que podrían darse una empapada de mi sentido del humor. Siempre recomiendo a la gente que vea los especiales en Netflix. Si le gusta o no le gusta, entiendo que hay que empezar a ver un poco la comedia como la música de diferentes géneros musicales. Habrá algún género que te guste y otros no. La comedia tiene que empezar a ver también de modos diferentes. Hay géneros de humor y cada uno elegirá sus favoritos.

¿Qué consejo daría a un joven monologuista?

Yo creo que la comedia, como la música, tiene que ver con tu propia sensibilidad. A veces cuando uno va empezando te planteas escribir sobre algo que es gracioso. A veces, no a través de una experiencia personal, sino de algún tópico en particular que te llame la atención puedes intentar hacerlo gracioso.

