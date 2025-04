Bicicoruña plantea endurecer las sanciones y tipificar más infracciones

Bicicoruña proyecta endurecer las infracciones para evitar el mal uso y el daño a sus vehículos. La Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa), a la que el Ayuntamiento ha encomendado la gestión de Bicicoruña, debatirá este martes para su aprobación las nuevas normas de uso. La propuesta que tratará el consejo administración penaliza al usuario con multas más altas y una suspensión mayor de uso del servicio. Además, se añaden nuevas infracciones que no podrán cometer los usuarios.

Infracciones leves

La novedad es causar daños a la bicicleta, a la estación aparca-bicicletas, al resto de elementos del sistema de Bicicoruña o al mobiliario urbano por un importe de hasta 200 euros. En este caso, como en cualquier otro, el usuario deberá asumir los gastos ocasionados por el mal uso. Además, continuará siendo infracción leve no comunicar a Emvsa la pérdida, robo o extravío de la tarjeta. Por cometer estas faltas leves, el usuario se enfrentaría a una suspensión de quince días en el uso del servicio y un sobrecoste en el último trayecto de 150 euros, aumentado de los cinco días y los 50 euros actuales.

Infracciones graves

Si el usuario causa daños a la bicicleta o la estación por un importe superior a 200 euros e inferior a 500, será considerada falta grave. Además, será de este grado de infracción no enseñar la identificación de usuario al personal autorizado de Bicicoruña; circular por aceras, zonas peatonales y carril bus, ahora inexistente en A Coruña; utilizar la cesta de la bicicleta de forma incorrecta; obstruir la utilización del vehículo a otro usuario (por ejemplo, permaneciendo sentado en ella cuando está anclada); y cometer dos infracciones leves en un año. Continúa siendo una falta grave no comunicar a la compañía el daño de la bicicleta. La sanción en este caso pasaría a ser de un mes de uso del servicio y 300 euros de multa. Actualmente es de quince días y 150 euros, sanción que pasará a ser de las infracciones leves.

infracciones muy graves

Este grado de falta es el que incorpora más novedades, llegando a la veintena de nuevas infracciones. En lo que se refiere a los daños contra la bicicleta o la estación, se incluyen todos aquellos que superen los 500 euros. Respecto al uso de este vehículo, Bicicoruña sancionará de forma muy grave el abandono de la bicicleta y el préstamo, alquiler o venta de la misma. A la hora de circular con este vehículo, el usuario no deberá salir de los límites del Ayuntamiento o utilizarla fuera del horario. Además, no se debe subir más de un pasajero o llevar en la cesta transportes animales u objetos voluminosos. La bicicleta tampoco se puede subir a otro medio de transporte, ni ser pintada con grafitis o eslóganes. Otra norma de Emvsa es que esta se debe dejar siempre en una estación y en ningún caso dejarla atada con una cadena, cepos o similares. A la hora de circular con la misma, se debe hacer por el carril bici, siempre que esté instaurado, respetar la normas de tráfico y no hacer un uso indebido de esta, es decir, derrapar, hacer caballitos o saltos, entre otros. El usuario que no pague las penalizaciones o transfiera, preste, ceda o alquile a terceras personas su tarjeta o perfil de la cuenta, estará cometiendo una infracción muy grave. Este deberá mantener actualizados los datos personales y bancarios. Además se mantiene la penalización para menores de 16 años que circulen sin casco y la obligatoriedad de denunciar a las Fuerzas del Orden la pérdida o robo de la bicicleta. Dos infracciones graves en un año serán consideradas muy graves. La sanción en este caso es de dos meses de suspensión y 600 euros de multa.

La empresa convoca una bolsa de trabajo para buscar operarios

Emvsa abrirá una bolsa de empleo para trabajar como operario en el servicio de Bicicoruña. Los contratos de trabajo tendrán una duración determinada, según consta en la propuesta que analizará hoy su consejo de administración.

Las personas que quieran optar a entrar en la bolsa deberá tener acreditado el permiso de conducción de clase B y experiencia profesional de al menos seis meses en la conducción de furgonetas. Esto es necesario porque el trabajo tiene como función la conducción de este tipo de vehículo, para transportar las bicicletas, las cuales también deberán mantener y reparar. El salario bruto es de 25.584 euros brutos.