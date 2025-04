Buen día para las terrazas, sin gran impacto en las tiendas

Los cinco cruceros que recalaron este martes en los muelles coruñeses trajeron más de 14.000 potenciales clientes para los bares y comercios del centro, contando pasajeros y tripulación, pero el impacto fue desigual. Mientras que la recaudación de los hosteleros de la Marina subió por la llegada de cruceristas, entre los comerciantes no se veía el rendimiento esperado para una escala de esta magnitud. Por el centro había muchos paseantes, pero menos compradores.

RAC

«Normalmente cuando vienen cruceros se nota, y se agradece, pero esta vez nos está sorprendiendo para abajo», indica la presidenta de la Zona Comercial Obelisco, Carolina Carrillo, una de las responsables de la tienda de ropa y complementos infantiles Luna Lunera de la calle Real, y señala que «sí que se ve gente», pero sin un impacto económico proporcional y «sin la afluencia de anteriores» escalas. Aunque «ha habido ventas, no es lo esperado», resume Carrillo, y otra comerciante de la zona indicó a este diario que se habían visto muchos más paseantes sin que se reflejase en un aumento de clientes.

Carrillo puntualiza que puede haber comercios que hayan notado más la escala, y explica que «hay cruceros que compran más y otros menos». Si A Coruña es «de las primeras escalas» del viaje, señala, los cruceristas «gastan más». Aún así la situación es extraña, pues «si con un crucero se nota en las ventas y con cinco no, raro».

Para los hosteleros el día fue mejor. El presidente de La Marina Asociación de Hosteleros y copropietario de La Mansión 1783, Alberto Boquete, explica que «se nota movimiento» por la llegada de los cruceros y que en la jornada hubo «buena afluencia» de clientes en la zona. Las obras de reforma de los Cantones, afirma, «nos complican un poquito el trabajo» a los locales de la Marina, pero el clima acompañó y el día fue «positivo». Por la mañana, con clientes que tomaban algo en las terrazas y establecimientos, y, como los turistas británicos «son de comer más temprano» que los clientes locales, «a las doce y media ya empiezan a pedirnos picoteo».

El impacto económico de los cruceristas se concentra en la zona de la Marina. Según señaló el año pasado a este diario el presidente de la asociación de comerciantes de la Ciudad Vieja, Adolfo López, son «una cuestión circunstancial, lo nota más la hostelería y otros, mucho menos, pero no es la panacea, no es una ciudad turística que viva de los barcos». Tampoco se nota en los hoteles, pues, explica el presidente de la Asociación empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, la ciudad no es puerto de origen o destino de las rutas de cruceros.