La jugada corazón que encandila a los pequeños deportivistas

Que Yeremay es uno de los ídolos del deportivismo no es ningún secreto. Muchos aficionados acuden a los partidos de Riazor con su nombre y su 10 en la camiseta y no quitan ojo de cada una de sus jugadas. Por eso, unos niños que en el partido contra el Tenerife estaban situados en Pabellón Inferior no dudaron en hacer con los dedos la forma de un corazón cuando el futbolista lo hizo para marcar una jugada desde el córner. Es una forma de avisar a sus compañeros de a dónde va a tirar el balón, pero a sus seguidores les parece un gesto digno de imitar. Igual que cuando marca gol, que se lleva la mano a la oreja para imitar un teléfono. ¿Todavía nos sorprenderá con un nuevo gesto de aquí a final de temporada?