Los conciertos que vienen a A Coruña este 2025

Los grandes conciertos de 2025 en A Coruña ultiman preparativos con importantes artistas y bandas internacionales, nacionales y locales que incluyen la ciudad en sus giras para este 2025. Un año en el que, a juzgar por la programación musical que se va configurando, A Coruña volverá a ser uno de los grandes focos de atracción del noroeste peninsular para melómanos, fans de los sonidos emergentes, clásicos seguidores de los artistas de siempre y para el público general. Esta es la selección de propuestas musicales que acogerá A Coruña este 2025, diseñadas para todas las edades y una amplia heterogeneidad de estilos.

24 de enero. Sidonie

Una de las leyendas del indie español, Sidonie, pasó por A Coruña en su fin de gira. Hablamos con ellos.

Concierto de Sidonie en la última edición del Recorda Fest. / Carlos Pardellas

7 de febrero. Carolina Durante

La banda de rock indie Carolina Durante actuó en la sala Pelícano de A Coruña el 7 de febrero, en el marco de su gira de invierno para presentar su tercer álbum 'Elige tu propia aventura'.

Concierto de Carolina Durante en la plaza de María Pita durante las fiestas de 2022. / Víctor Echave

8 de febrero. Sabela

Sabela, exconcursante de Operación Triunfo, actuó en el Garufa Club el 8 de febrero.

Sabela. / Aldara Fernández / Instagram

8 de febrero. Víctor Manuel

El cantautor asturiano Víctor Manuel ofreció un concierto sinfónico el 8 de febrero en el Palacio de la Ópera acompañado de la Orquesta Gaos.

15 de febrero. Franz Ferdinand

Franz Ferdinand conquistó Pelícano en febrero y demostró que sigue en plena forma. Así te lo contamos.

Franz Ferdinand regresan a A Coruña / Iago López

15 de febrero. La Habitación Roja

El cuarteto valenciano La Habitación Roja visitó ese mismo día A Coruña en la gira de su nuevo disco, Crear. Antes del concierto nos contaron las intenciones de esta gira.

La Habitación Roja / LOC

15 de febrero. Andy y Lucas

El dúo gaditano Andy y Lucas llenó el Palacio de la Ópera en su gira de despedida, que lleva por título 'Nuestros últimos acordes'. Aquí tienes la galería del concierto.

Andy y Lucas llenan el Palacio de la Ópera / Germán Barreiros/Roller Agencia

15 de febrero. Sexy Zebras

El trío de power rock madrileño presentó su gira 'Una noche de pogo' en la sala Inn de A Coruña.

22 de febrero. Dani Fernández

El cantante Dani Fernández, ex integrante de la banda Auryn, volvió a actuar en A Coruña tras su participación en los conciertos de María Pita durante las fiestas de 2022. En esta ocasión, presentó su gira 'Esto es una jauría' en el Coliseum el 22 de febrero.

Concierto de Dani Fernández en las fiestas de María Pita de 2022. / Carlos Pardellas

8 de marzo. Depedro

Depedro ofreció un concierto en el Palacio de la Ópera para presentar su último disco 'Un lugar perfecto'. Antes del concierto, estuvimos charlando con él.

22 de marzo. La Raíz

El grupo valenciano La Raíz volvió a los escenarios y en A Coruña estuvieron acompañados por la banda The Rapants y la cantante Catuxa Salom. Su concierto en el Coliseum de A Coruña el 22 de marzo fue una de las paradas de esta nueva gira. Hablamos con Sen-K antes de la actuación.

30 de marzo. Ryan Adams

El músico estadounidense Ryan Adams, nominado siete veces a los Grammy, ofreció un concierto en el Palacio de la Ópera de A Coruña el 30 de marzo, dentro de su gira ‘Heartbreaker 25 World Tour’. Además, dejó mella en la ciudad puesto que se pasó por RockBox. Aquí te lo contamos.

Cedido

5 de abril. Pecos

El dúo Pecos ha anunciado su regreso a los escenarios con una gira en la que pasaron por un Coliseum de A Coruña lleno el sábado 5 de abril.

5 de abril. Morgan

La banda madrileña de rock Morgan hizo parada el 5 de abril en el Teatro Colón, en su regreso a los escenarios con motivo de su cuarto trabajo de estudio titulado Hotel Morgan. Antes del concierto, hablamos con ellos.

Los miembros de Morgan durante un concierto. / LOC

10 de abril. Lenny Kravitz

El cantante estadounidense Lenny Kravitz ha anunciado nuevo tour para el año 2025 en el que hizo parada en el Coliseum de A Coruña. El Coliseum vibró con él, e incluso se pasó por la Solana.

3 de mayo. Paloma San Basilio

La cantante, una de las artistas más consolidadas y populares de la música española, actuará en la ciudad dentro de su gira 'Gracias', en la que repasa su trayectoria musical. Con más de 50 años sobre los escenarios, se trata de uno de los nombres con mayúsculas de la música española de todos los tiempos. Más información.

Paloma San Basilio anuncia un concierto en A Coruña. / LOC

10 de mayo. Bad Religion

Los californianos, leyendas del punk rock, actuarán en el Coliseum de A Coruña el 10 de mayo, dentro de su gira '45 years doing what you want'. Las entradas salen a la venta el 3 de diciembre en la web www.barreligion45years.es.

16 de mayo. Treixadura

La histórica formación de música gallega Treixadura, reconocida en los Premios Opinión da Música de Raíz 2024 con el ‘Andaina Senlleira’, presenta en el teatro Colón su último trabajo ‘Camiño longo’. Las entradas están a la venta en Ataquilla y en el despacho de billetes de la plaza de Ourense, con precios que oscilan entre los 17 y los 21 euros.

18 de mayo. Chayanne

El puertorriqueño Chayanne regresa a España tras 14 años y pasará por el Coliseum de A Coruña el 18 de mayo.

Chayanne en un concierto en 2004 en A Coruña / JUAN VARELA

23 de mayo. Myke Towers

El cantante Myke Towers ha anunciado que realizará su gira europea en durante 2025, con once conciertos por toda España durante los meses de mayo y junio. A Coruña será su única parada en Galicia. Las entradas salen a la venta el 4 de diciembre.

24 de mayo. Guitarricadelafuente

El cantante Guitarricadelafuente actuará el 24 de mayo de 2025 en el Coliseum de A Coruña, en una de las "primeras paradas" de esta nueva serie de concierto que recorrerá las principales ciudades de España. Las entradas estarán disponibles en la web de Ataquilla a partir del 2 de diciembre.

6 de junio. Abraham Cupeiro

El músico sarriano Abraham Cupeiro ha visitado La Revuelta y tras él ha anunciado nuevo álbum y nueva gira en la que actuará en el Teatro Colón. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla.

Abraham Cupeiro tocando la fula en La Revuelta / La Revuelta

16 de junio. Chucho Valdés

El músico afrocubano, ganador de siete premios Grammy y seis Grammy Latino por fusionar elementos de la tradición musical cubana, el jazz, la música clásica y el rock, actúa en el teatro Colón el 16 de junio. Las entradas están a la venta en Ataquilla y en el despacho de la plaza de Ourense.

20 de junio. Camela

El dúo Camela presentará en el Coliseum su espectáculo ‘+ de 30’. Las entradas salen a la venta el viernes 20.

21 de junio. Rigoberta Bandini

La cantante Rigoberta Bandini ha anunciado su regreso a los escenarios, tras dos años de parón, con la gira 'Jesucrista Superstar', con una serie de conciertos que recorrerán buena parte de la geografía española y el Coliseum de A Coruña será una de sus paradas.

Rigoberta Bandini. / LOC

21 de junio. Sinfónica de Galicia y Great Straits

La Orquesta Sinfónica de Galicia y la banda Great Straits se han unido para crear un espectáculo sinfónico con clásicos de Dire Straits, que se estrenará el 21 de junio de 2025 en el Palacio de la Ópera.

Great Straits. / LOC

27 de junio. Trueno

El Coliseum de A Coruña acogerá el único concierto en el noroeste peninsular del rapero argetino Trueno dentro de su gira El Último Baile. Será el 27 de junio y las entradas saldrán a la venta en Ticketmaster y Ataquilla.

5 de julio. Pablo López

A Coruña será una de las cinco ciudades elegidas por Pablo López para presentar la gira “en formato 360 grados” que lleva por título ‘Un piano, una voz’. El concierto tendrá lugar el 5 de julio en el Coliseum y las entradas están ya a la venta.

Concierto de Pablo López. / LOC

9 de julio. Alanis Morissette

La cantante y compositora canadiense Alanis Morissette durante un concierto en Alemania. / AP

La artista canadiense Alanis Morissete, que ascendió a la fama en la década de los noventa con su 'Jagged Little Pill', actuará en el Coliseum de A Coruña el miércoles, 9 de julio. Las entradas están a la venta en la web de Ataquilla.com.

6 al 13 de julio: Atlantic Pride

Judeline, Edurne, Merche y Paula Koops son algunos de los primeros nombres confirmados par al festival Orgullo do Norte, que regresará a la ciudad para su sexta edición con el mismo espíritu inclusivo y con conciertos gratuitos para reivindicar la libertad afectiva, sexual y de identidad.

11 de julio. Miguel Bosé

Miguel Bosé ha anunciado un concierto en el Coliseum de A Coruña el 11 de julio en el que será su regreso a los escenarios nacionales.

Miguel Bosé. / EFE

12 de julio. Leiva

El exvocalista de Pereza es el primer nombre confirmado para el ciclo Coruña Sounds que regresa al Muelle de Batería. Actuará el 12 de julio.

Leiva en un concierto en 2022. / José Lores

13 de julio. Marc Anthony

El artista puertorriqueño-estadounidense, autor de temas como 'Vivir mi vida' o 'Valió la pena', visitará A Coruña este verano para hacer un repaso a su trayectoria en directo en la gira 'En vivo'. El concierto será en el muelle de la Batería. Más información.

15 de julio. Foster the people

La banda norteamericana liderada por Mark Foster presentará en la sala Pelícano de A Coruña, dentro de la programación de O Gozo Festival, su último álbum Paradise state of mind.

Mark Foster, cantante de la banda Foster the people. / EFE

19 de julio. Arde Bogotá

La banda murciana Arde Bogotá ha anunciado seis fechas para su gira de 2025 entre las que se incluye la ciudad herculina el 19 de julio. El concierto será en el muelle de Batería y las entradas se venden desde el jueves 19 de diciembre en exoplaneta.es.

Arde Bogotá. / MARTA G. BREA

25 y 26 de julio. Ozuna y Residente, en el Morriña Fest

Ozuna, en el festival. | // V. ECHAVE / REDACción

La megaestrella del reguetón Ozuna y el rapero puertorriqueño Residente, también conocido por ser el cantante de Calle 13, son algunos de los primeros artistas confirmados para la quinta edición del Morriña Fest, que se celebrará el viernes 25 y sábado 26 de julio. Mikel Izal y Ginebras también se suman al cartel de esta quinta edición. Los abonos salen a la venta el 4 de febrero.

31 de julio. Lionel Richie

El cantante y productor estadounidense Lionel Richi, legendaria estrella de la Motown, actuará en el Coliseum de A Coruña el jueves 31 de julio. Las entradas está a la venta en Ataquilla.com.

Lionel Richie en concierto. / Stefen Schmidt

Agosto. Fiestas de María Pita

Baiuca abrirá con su mezcla de música tradicional y electrónica de vanguardia los conciertos gratuitos en María Pita para inaugurar las fiestas de este verano en A Coruña.

Baiuca en concierto. / Rafa Vázquez

Agosto. Noroeste Estrella Galicia

Luar na Lubre conmemorará su 40 aniversario con un concierto en la playa de Riazor que se enmarca en la programación del Noroeste.

Luar na Lubre / José Lores

5 y 6 de septiembre. Recorda Fest

El festival que se celebra los días 5 y 6 de septiembre en el muelle de la Batería de A Coruña contará este 2025 con artistas como Kate Ryan, Xoel López, Lori Meyers, Álvaro de Luna y Nena Daconte, entre otros. Los abonos para las dos jornadas de conciertos están disponibles en la web www.recordafest.es a 55 euros más gastos de gestión.

13 de septiembre. Pimpinela

El dúo Pimpinela presenta ante el público coruñés su espectáculo 'Noticias del amor'. El concierto será el sábado 13 de septiembre en el Palacio de la Ópera.

Pimpinela anuncia concierto en el Palacio de la Ópera. / LOC

18 y 20 de septiembre. Joaquín Sabina

El cantante Joaquín Sabina incluye A Coruña en su gira de despedida, Hola y adiós, en la que actuará en 16 ciudades españolas. La doble cita coruñesa, la única en Galicia, será el jueves 18 y el sábado 20 de septiembre de 2025 en el Coliseum.

Sabina, en el Coliseum, en julio de 2023 / LOC

26 y 27 de septiembre. Quevedo

El artista canario Quevedo actuará en el Coliseum con doble cita los días 26 y 27 de septiembre, en el marco de la gira ‘Buenas noches’ que lo llevará por diferentes ciudades de España como Madrid, Bilbao, Barcelona, Málaga y Valencia. Serán dos jornadas seguidas para presentar su espectáculo 360 tras el lleno registrado el pasado 2023.

Quevedo en concierto. / Andrés Cruz / LPR

4 de octubre. Coque Malla

El músico madrileño dará un concierto en A Coruña dentro de la gira de su 40 aniversario en la música. Será el 4 de octubre a las 20.30 horas en el Palacio de la Ópera y las entradas están a la venta desde el 6 de marzo en Ataquilla y en la taquilla de la plaza de Ourense con precios a partir de 40 euros más gastos. El recital forma parte del ciclo Concertos do Xacobeo. Más información.

Coque Malla en concierto. / Gustavo Santos

12 de octubre. Duki

El rapero argentino Duki volverá a A Coruña tras actuar en el Morriña Fest de 2022 en el Estadio de Riazor dentro de los cuatro conciertos que dará en España en el Ameri World Tour.

Concierto de Duki en Vigo en 2023 / JOSE LORES

18 de octubre. Antonio Orozco

Antonio Orozco regresa a los escenarios para celebrar los 25 años de su carrera con 'La gira de mi vida', con la que recorrerá 25 ciudades en 2025. En la ciudad herculina actuará el 18 de octubre en el Coliseum. Entradas ya a la venta en su web.

1 de noviembre. Loquillo

El músico barcelonés ofrecerá un concierto en el Coliseum de A Coruña el 1 de noviembre. Consulta aquí más información.

Loquillo durante un concierto. / EFE

8 de noviembre. Vanesa Martín

La cantante malagueña Vanesa Martín regresa a A Coruña el 8 de noviembre para actuar en el Palacio de la Ópera dentro de su "tour 2025". Entradas a la venta desde el 12 de marzo.

23 de noviembre. Ana Belén

La cantante madrileña regresa a A Coruña en su nueva gira y actuará en el Palacio de la Ópera el 23 de noviembre. Las entradas salen a la venta el 12 de diciembre de 2024 en su página web.

12 de diciembre. Sen Senra

El artista pontevedrés Sen Senra presentará en el Coliseum su proyecto PO2054AZ, con un espectáculo que lleva por título La última misa. Las entradas pueden adquirirse en la web sensenra.com, en Ataquilla.com y en el despacho de billetes de la plaza de Ourense.

13 de diciembre. David Bisbal

El cantante almeriense David Bisbal actuará en el Coliseum de A Coruña dentro de su gira de 2025 Todo es posible en Navidad. Las entradas salen a la venta el 5 de diciembre en tienda.davidbisbal.es y en El Corte Inglés.

Concierto de David Bisbal. / Víctor Echave

ADELANTO 2026

30 y 31 de enero. La M.O.D.A.

El grupo La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) empieza 2025 con fuerza con el anuncio del nuevo disco y nueva gira. El grupo procedente de Burgos hará doble parada en A Coruña, será en la sala Pelícano los días 30 y 31 de enero de 2026.

15 y 16 de mayo. Dani Martín

Dani Martín ha sido el primero en anunciar concierto en A Coruña para el año 2026. Tendrá doble cita en el Coliseum el 15 y el 16 de mayo.