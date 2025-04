Inés Rey, sobre la zona tensionada: "Correcciones mínimas al margen, la documentación está completa"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, aseguró este miércoles que el requerimiento enviado por la Xunta para hacer correciones en la propuesta de declaración de zona residencial tensionada se centra solo en "cuestiones de forma", pero "no afecta al fondo del asunto". "Correcciones mínimas al margen, la documentación está completa y cumple con la legalidad", defendió en rueda de prensa al ser preguntada por este asunto.

La regidora leyó un párrafo del requerimiento en el que entiende que la Xunta, más allá de estos errores, concluye que A Coruña cumple con los requisitos para ser zona tensionada. "Efectuadas as precisións anteriores, se entende que se dan os supostos previstos no artigo 18.3 da Lei 12/2023, do 24 de maio, polo dereito á vivenda, para que a cidade da Coruña poda solicitar a declaración de zona de mercado residencial tensionado", recoge el informe del Gobierno gallego.

"Vamos a mandar todas las comas y los puntos del documento y esperamos que, como pone al final, se declare A Coruña como zona tensionada", señaló, a la vez que pidió a la Xunta "que deje el tema de la vivienda al margen de la trifulca política".

El viceportavoz del PP, Roberto Rodríguez, critica que Rey ha presentado la solicitud "de forma chapucera". "Inés Rey siempre le echa la culpa a un tercero, en este caso a la Xunta y al PP en base a un imaginario boicot ideológico. Sin embargo, no hay nada de ideológico en decirle que su expediente es una chapuza indigna de un Concello como el de A Coruña”, lamenta.

Los populares aseguran que el expediente no tiene datos ni cifras correctos, no tiene una memoria justificativa de por qué se hace esa solicitud y tampoco las medidas que el Concello pretende adoptar, ni en calendario ni en impacto sobre el problema