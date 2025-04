Libros que cambian vidas

A Leo Casado, el libro de la Gramática de la fantasía, de Gianni Rodari, le sirvió de inspiración para dar forma a Galgo Azul, la librería de la avenida da Gramela que nació con el objetivo de crear comunidad. Desde que Cristina Barbeito, de Berbiriana, leyó Libre de Lea Ypi, sueña con viajar a Albania. Esther Gómez, de Moito Conto, recuerda que se convirtió en lectora con La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Son solo tres ejemplos de que los libros no solo muestran otros mundos sino que también cambian vidas.

Este miércoles 23 de abril, Día del Libro, es momento de recomendaciones y compras, pero también de poner el foco en esas historias que solo existen por la lectura. «Organizamos una semana entera de actividades relacionadas con los libros para celebrar este día», desvela Casado, que define Galgo Azul como «un espacio que dinamiza la palabra en todos sus formatos». En su opinión, «el libro es la excusa perfecta para tender puentes». Por eso, su proyecto bebe bastante de Gramática de la fantasía. «Podría decirse que es nuestra base», reconoce.

Leo Casado, del Galgo Azul. | Germán Barreiros/Roller Agencia

A Nuria Fernández, que lleva unos cinco años tras el mostrador de la librería Arenas, le ha cambiado la perspectiva tras sumergirse en Los nombres propios de Marta Jiménez. «Es, sobre todo, para un público millennial. Dentro de lo cotidiano y lo normal, te hace ver las cosas de una manera especial. A mí me hizo conectar con mi niña interior y ver belleza en cosas que daba por hecho», explica, y confiesa que desde esa lectura ha decidido «retomar» la escritura.

Hay libros que incluso cambian la vida de las librerías. Le pasó a Moito Conto. «Del color de la leche es muy importante para nosotras porque nos visitó su autora, Nell Leyshon, y eso fue un antes y un después. Apenas llevábamos dos años y pico con la librería abierta y no me lo podía creer. Nos volvió a visitar hace un año e incluso desayunó en mi casa», revela Esther Gómez, para quien La ciudad y los perros de Vargas Llosa y O lapis do carpinteiro de Manuel Rivas tienen un hueco importante en su estantería. «Rivas me hizo ver la literatura de otra manera», apunta.

Desde Berbiriana, que este sábado celebra sus diez años de vida, Cristina Barbeito sueña con recorrer Albania. Fue por leer Libre, pero no es el único libro que le ha marcado. «En Santos y Francotiradores, de Luis Boullosa, descubrí al artistazo Rafael Berrio, que ya forma parte de mi biografía musical», cuenta, y asegura que «esas son las pequeñas píldoras que se van cogiendo de los libros». Compañeros de vida que hoy se podrán comprar con un 10% de descuento. Las librerías de la ciudad también preparan firmas durante toda la jornada, presentaciones, flores, sorteos y otras sorpresas para que este 23 de abrilquede marcado en rojo en el calendario.

