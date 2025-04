Hace unos meses que publicó su primer disco en solitario, Chato, ¿cómo ha sido el camino hasta hoy?

Ha sido un punto de inflexión. He sabido unir un concepto más urbano con un concepto más rockero, de banda, que es de donde vengo. Está teniendo mazo aceptación así que el camino está siendo bueno.

Dicen de usted que no tiene un estilo claro, que es indescriptible y sorpresivo. ¿Lo ve así?

Sí, yo creo que nunca me he ido a un sitio o a otro, siempre he estado con un pie en cada sitio, entonces como que nunca nadie sabe por dónde voy a salir. Al final eso me viene bien porque no tengo miedo a que me digan «joder, te has salido de tu estilo» porque son todos.

¿Y de dónde le viene? ¿Siempre ha vivido rodeado de música?

Sí, me he criado con música. A mi familia le gusta mucho la música inglesa, el rock británico como Primal Scream, Oasis o The Strokes. Siempre he estado rodeado de esos discos. Había un mundo enorme en la casa de mis tíos y de mis padres. Son discos que no había en la escuela, porque allí se escuchaba rap, reggaeton, el mainstream... entonces tenía esa vía de escape en casa. El rock británico de los 90 me ha influido mucho y me sigue inspirando.

Sus letras no dejan indiferente a nadie. ¿Lo siente todo a tope?

Claro, yo con la nostalgia y con el amor voy hasta el final; si no, no se siente de verdad. Intento currarme mucho las letras, intento plasmar lo que digo, lo que siento, lo que me motiva a diario, cualquier frase, cualquier guiño, todo me sirve.

¿Cómo fue el proceso de aprender a producir?

Tuve la gran suerte de que tuve buenos profesores, por así decirlo. Me rodeé de los mejores. También observé a productores y a artistas de aquí y pensé «si ellos pueden, yo también». Siempre he tenido esa mentalidad un poco competitiva. Si alguien puede hacerlo, yo también. Tengo un colega que siempre me decía que soy como un lápiz, que hace buenos croquis. Quizás no hago un cuadro, un diseño perfectamente elaborado, pero el boceto que hago a lápiz es bonito. Las canciones quizás no tienen una sobreproducción mega loca, pero como la base y la composición está sentida, pues acaba saliendo algo bonito.

En este sector tan frenético, ¿a veces se roza la obsesión por el éxito?

Sí. Ahora mismo el mundo es rápido y la gente se olvida de un día para o otro de lo bueno y de lo malo. Tienes que andarte al tanto con las nuevas tendencias y saber observar lo que hay a tu alrededor para no dar pasos de ciego, porque un paso de ciego hace que te atrases una semana y una semana ahora mismo es como dos años antiguamente. Estás todo el rato trabajando, hay mucha presión, pero quien está acostumbrado a trabajar de camarero o en una oficina, esto lo ve como una bendición. La música es una bendición. Aunque tengas que trabajar bajo presión, al final es lo que quieres.

Acaba de publicar Infancia mal calibrada. ¿Cómo nace este tema?

Después de publicar el disco quería sacar una movida súper épica. Hablar de que a pesar de que una persona haya tenido una infancia jodida, en su trabajo desea aprender de todas esas mierdas y del miedo a la caída Se puede llegar.

