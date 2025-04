La ría, un año de esperas

Las obras de dragado de la ría de O Burgo cumplen un año desde su finalización, aunque, en realidad, el estuario no ha vuelto a la normalidad todavía, como tampoco lo han hecho los mariscadores ni los concellos de Oleiros y Culleredo, que están pendientes de que se arreglen sus paseos marítimos. El portavoz de los mariscadores a pie, Manuel Baldomir, explicaba ayer a este diario que el colectivo sabía que este primer año iba a ser complicado, porque ya el proyecto de regeneración de la ría de O Burgo establecía que la actividad marisquera no se retomaría hasta aproximadamente dos años después, sobre todo, porque no hubo ni hay todavía acuerdo político entre Estado y Xunta para firmar un plan de compensaciones que cubra económicamente a los trabajadores que no pueden continuar con su actividad profesional porque el marisco todavía no ha alcanzado la talla mínima para ser extraído y vendido. Y, para más inri, se ha reactivado el furtivismo en el estuario.

Tanto se ha complicado la situación que, si antes de que empezasen las obras de dragado en O Burgo había 78 mariscadores, ahora quedan solo 70, ya que los ocho restantes han optado por prejubilarse. Y es que, a la imposibilidad de salir a faenar y la falta de ayudas que compensen este parón, los mariscadores tienen que seguir haciendo frente a sus cuotas de la Seguridad Social para no caer en impagos a la Administración. «Muchos viven de prestado», indica Baldomir que hace hincapié en que el suyo es ya un sector «envejecido», por lo que no está fácil que puedan buscar un empleo en otro sector en el que no tengan experiencia. En el caso de los mariscadores a pie, su licencia es para unas zonas y unas especies concretas, de modo que desplazarse a otro estuario a faenar no es una opción.

Cuando durante años y años tanto los trabajadores como los vecinos solicitaban el dragado de la ría de O Burgo no se imaginaban que, pasado un año de la obra, la realidad sería la que ahora es, con el banco de O Carniceiro, que ha perdido un 40% de su superficie productiva debido a las obras y con una parte del canal de As Xubias que se ha quedado sin dragar, por lo que los mariscadores tildan de «coja» la actuación.

Baldomir afea al Estado que, un año después de que se acabasen las ayudas a los mariscadores, llegase a un acuerdo con los concellos de Oleiros y Culleredo para hacer frente a los arreglos de sus paseos marítimos. «Nosotros pensamos que, en todo caso, esos daños tendría que pagarlos la empresa que hizo la obra o su aseguradora y no fondos públicos», denuncia Baldomir, que, una vez más, confía en que la Comisión Europea se pronuncie sobre estas obras y sus consecuencias. En todo caso, aunque acuerden un plan de pagos, Baldomir calcula que tendrán que esperar otro año más desde que firmen hasta que cobren. A falta de que se realicen nuevos informes de cómo se ha comportado la regeneración de la ría, en el estudio final de las obras se reflejaban la buena implantación de la Zostera noltii, la pradera marina en sus primeros meses y la mejora de la biodiversidad.