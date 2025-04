Amador Lorenzo: "A vida no rural é dura, pero como o son tantas outras"

Presenta dous libros que, aínda sendo diferentes, retratan a mesma realidade e forman parte do mesmo proxecto.

Son dous momentos da mesma historia. Case todas as imaxes de Nacenza, que é coma un caderno de viaxes, están feitas no inverno, que vai de outubro a maio. Nesta parte, como foi un traballo de tantos anos, decidimos que cada foto tivese o seu simbolismo e contase a súa historia. As do Curro da Mosenda están feitas no verán, de xuño a setembro, que é cando subo eu á serra de Manzaneda cos pastores e a convivencia que eu fago con eles alí, cunhas imaxes máis cinematográficas.

'Nacenza': fotografías de Amador Lorenzo / Amador Lorenzo

Non será doado resumir en dous libros máis dunha década de traballo.

Non sei nin cantos anos son. Eu falo de entre dez e quince porque é cando empecei máis en serio a fotografar. Ao principio non o tiña concibido coma un traballo, porque este proxecto nace da amizade que eu teño co veterinario da zona, Manolo, e de varios encontros que se foron dando con gandeiros, ou co poeta Emilio Araúxo, que me abriu outro mundo cos seus poemas e o seu traballo, que el tamén andou por aí nos anos oitenta; ou con Alexandra Pacheco, que foi quen lle puxo o nome a Nacenza, porque era unha palabra que se usaba en Fisteus para cando nacía un animal. Até que me decatei de que tiña xa un corpo de traballo interesante e foi cando me decidín a armalo. No 2023 púxenme en contacto con Fabulatorio e desde o primeiro momento estiveron interesados, estivemos moito tempo co traballo porque son moitas imaxes e eu tamén tiven que escanear todo, porque as fotos están feitas en analóxico, tanto as de cor como as do branco e negro.

Por que esa decisión de facer o traballo en analóxico na era das cámaras dixitais?

É unha decisión consciente. Para min a fotografía é unha maneira de estar no mundo. A min gústame o obxecto da cámara, as analóxicas son de ferro, máis resistentes, gústame probar, errar, ademais, cado vas facendo fotos vas aprendendo sobre o oficio, sobre como era antes e como é agora, e tamén me dá unha perspectiva temporal, porque desde que fago as fotos ata que as revelo igual pasan dous ou tres meses. Cando as ves xa as ves doutra maneira porque xa viviches tres meses máis, xa pensaches... No meu caso non é unha cuestión de calidade técnica é máis conceptual e ten un sentido.

É máis romántico?

Non tanto romántico como que non é o mesmo estar fotografando vendo as imaxes que sen velas. No meu caso, ao non velas, estou máis metido na propia historia, non estou obsesionado con facer a foto perfecta senón con que que o que sucede se revele ante min. É unha decision persoal, coma quen escribe cunha pluma ou a máquina, é un xeito de contar. Como é un traballo que non ten présa, tampouco teño urxencia por ver as imaxes no momento, é máis importante a vivencia que a propia foto.

Moi diferente este enfoque ao do traballo en prensa diaria, que fixo durante tantos anos...

Nada que ver. Unha foto xornalística ten que ter unhas características determinadas, contar toda a historia nunha imaxe. No documental, cada imaxe ten que desvelar unha cousa, porque se xa conta todo sería como ver unha película dun só fotograma. Ten que haber unha progresión. Neste traballo hai retratos, hai paisaxes, animais e están todos no mesmo nivel, por iso todas as imaxes parece que están feitas desde a mesma distancia.

Cambiou moito a súa maneira de entender estes lugares desde o primeiro día que foi, sen saber se esa primeira foto ía ser o comezo dun proxecto de máis de quince anos?

Desde a primeira vez que montei no coche de Manolo, o meu amigo, o veterinario, para facer os avisos diarios, decateime que ía ver cousas que non esperaba. Eu pensaba que esas vidas xa non existían en Galicia. Son familias que practicamente viven do autoconsumo, teñen tres vacas, unhas galiñas, un porco... igual que era na miña infancia e un pouco antes. Ese mundo sorprendeume porque a norma non a dita o empresario senón que son o clima e os animais os que marcan o ritmo e os tempos nestes lugares. Nun principio tiña bastantes prexuízos. Cando chegas é como se chegase un extraterrestre, cando te pos no mesmo plano, cando les e entendes é cando te decatas de que iso non é un rollo exótico, que é a vida, é como se vive e eu penso que aprendín moito, sobre todo, a eliminar os prexuízos. Tamén a valorar ese tipo de vida que existe e que pasa momentos complicados. Pasa coma cos mariñeiros ou cos mariscadores, hai épocas nas que parece que van desaparecer e despois volven. Ves esa fraxilidade e á vez, unha forza brutal da xente, da súa resistencia para quedar na súa terra, porque lles gusta o seu modo de vida. Para min foi un espazo de aprendizaxe total, tanto no profesional coma no persoal. Teño fotos da miña familia alí, porque eu xa me sentía un máis da zona. Non estaba retratando un mundo alleo. Eu era o axudante do veterinario e se había que tirar dun xato, tiraba do xato e esa perspectiva é bonita tamén. Non quero ocultar que é unha vida dura, pero como o son tantas outras. Haberá executivos que teñen que estar todo o día viaxando polo mundo e que prefirirían estar na súa casa ou na natureza...

Vendo as imaxes parece que traballo e lecer, como pode ser a celebración do Entroido, se mesturan un pouco, pode ser?

Máis que lecer, alí o Entroido é algo ritual, todo ten un significado, incluso os bailes das mázcaras. Celébrase nunha epoca do ano no que o inverno vai rematando e os días empezan a ser máis longos, veñen dun inverno duro, son épocas nas que eles teñen encontros en lugares comúns, porque no inverno fan moi pouca vida social. As vacas están estabuladas, hai neve, frío e a xente está na casa. Agora móvense un pouco máis, porque teñen coches pero, aínda así, hai pouco contacto social e o Entroido é un momento de festa. Hai moito simbolismo entre a cultura e o traballo. As chocas das cabras, por exemplo, forman parte do traxe das mázcaras. Ese son que se escoita no folión é o mesmo que escoita o veterinario cando vai atender unha urxencia e ten que operar unha cabra, por exemplo. É como que todo é o mesmo e a min iso atrápame.

Este traballo acaba aquí ou ten intención de seguir fotografando este lugar?

Penso seguir porque é unha parte da miña vida. O meu amigo sigue vivindo alí, así que, espero seguir indo moitos anos, ademais teño un arquivo moi grande que se pode entender e montar de moitas maneiras. Cando empecei non buscaba nada, agora xa si. Hai que buscar o equilibrio entre a parte emocional e o coñecemento, ás veces, o mellor é disparar a cámara e esperar.