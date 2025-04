«A la música hay que darle el cariño que se le da al puchero de la abuela»

Casi un año después, Marilia Monzón regresa a la sala Mardi Gras (este jueves a las 21.30 horas) solo con su guitarra para deleitar al público con las canciones de Prenderé una velita, aunque ya trabaja en nuevos temas.

Desde su publicación, ¿cómo ha evolucionado su disco Prenderé una velita?

La verdad es que estoy muy contenta porque creo que las canciones han evolucionado hacia diferentes lugares. Eso es una oportunidad que te da el directo. El año pasado hicimos una gira con diferentes formatos en banda y en esta ocasión quería volver a la esencia, a la raíz de las canciones y me apetecía girar solo con guitarra y voz.

¿Qué es el acústico para usted?

Me gusta porque te permite esa cercanía y esa intimidad con el público que creo que en estos tiempos tan fríos se agradece. Ahora parece que todo se vuelve como muy distante, así que agradezco mucho que se me haya dado la oportunidad de poder llevar las canciones a guitarra y voz, que es tal y como han nacido. Me gusta esa intimidad con el público. Nos hace conectar más. Es maravilloso el ambiente que se crea.

Su música y su voz transmiten calma. ¿Intenta entender esta industria sin prisas?

Lo que intento es no mirar mucho alrededor, siento que hay mucho ruido, que las cosas están yendo demasiado deprisa. Aunque a veces es inevitable mirar y ver que las cosas van a un ritmo frenético, a mí me hace mantener la esperanza que haya gente a mi alrededor, amigos músicos y amigos artistas, que están llevando sus proyectos a otro ritmo. Creo que las canciones, la música y el arte en general no deben ser de consumo rápido, creo que se les debe dar el mismo cuidado y cariño que se le da al puchero de la abuela que se pasa horas en el fuego. No concibo la música de esa forma tan rápida. No te voy a decir que es fácil pero creo que no hay nada más reivindicativo en el momento en el que estamos de seguir esos caminos de tierra y olvidarnos de las autopistas.

En febrero publicó la canción Agua Bendita. ¿Cómo está siendo el proceso de crear nueva música?

En medio de la gira del año pasado tuve la oportunidad de viajar un par de veces a Ciudad de México para crear mi música en ese lugar que tanto me inspira. Este febrero volví y grabé algunas de estas canciones. Agua Bendita forma parte de esta nueva etapa musical.

¿Y cómo cree que va a a ser?

Una etapa muy latina y muy divertida. Vamos a bailar cumbia. Ahora terminaremos esta ampliación de la gira y en agosto haremos un pequeño parón, porque estar en silencio también forma parte de la música, y en septiembre estaremos ahí a tope con las nuevas canciones.

