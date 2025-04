El grupo La M.O.D.A. también habla gallego

El movimiento Aquí tamén se fala del instituto Rafael Dieste no deja de ser noticia. Los últimos en unirse a esta iniciativa han sido los miembros del grupo La M.O.D.A. Su cantante, David, ha publicado un vídeo en redes sociales para aplaudir este proyecto. «Nuestra vinculación con la lengua gallega viene, sobre todo, a través de la cultura y, en particular, de la música», confiesa, y revela que son fans de Grande Amore, Fillas de Cassandra, Guadi Galego o Tanxugueiras. «Nos parece fundamental promover la lengua gallega porque no solo nos permite poder comunicarnos sino que también es un ejercicio de no olvidarnos de donde venimos», resume el artista de Burgos.