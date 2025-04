«Nos quieren atraer a todos hacia un pozo de incomprensión que no es real»

Montserrat Domínguez, directora de contenidos de la Cadena SER, llega a la Fundación Paideia de A Coruña para cerrar el ciclo de conferencias ¿Cómo nos relacionamos hoy? con una ponencia sobre el poder de la conversación en tiempos de ruido en un evento moderado por Quique Morales.

¿Usted cree que podemos seguir entendiéndonos entre nosotros en una época donde las cosas pasan tan rápido?

Creo que nos tenemos que entender y que además está en nuestra naturaleza. Lo que se ha pervertido es el lenguaje público. Nosotros en nuestra casa, con la gente con la que nos relacionamos, es mucho más sencillo todo. Cada uno piensa de una forma, pero somos corteses, estamos acostumbrados a convivir con gente que piensa diferente a nosotros y por eso no nos altera el día a día. Con los compañeros de trabajo, de escuela, de universidad, nadie tiene que pensar de la misma forma para entenderse. Pero es verdad que el lenguaje público se ha pervertido mucho, se ha polarizado y el riesgo es que nos quieren atraer a todos hacia ese pozo de incomprensión que yo creo que no es real. La gente es más sensata, más razonable, más tolerante y más comprensible, más comprensiva de lo que algunos quieren dar a entender.

Una de las revoluciones en nuestro entendimiento es la irrupción de la inteligencia artificial. Ya hay quien prefiere hablar con ChatGPT que con sus amigos. En un mundo en el que ya nos estamos acostumbrando a hablar con un robot, ¿tiene sentido hablar el uno con el otro?

Hace poco mantuve una charla con un antropóloga holandesa que había probado la amistad con una inteligencia artificial. ¿Y cuál era el problema? Que efectivamente te hace compañía, pero ¿qué es lo que tú no encuentras ahí? El factor sorpresa. En el amor, en las relaciones de trabajo, en la gente que te encuentras en la calle... ¿Cuál es el valor humano fundamental? Que la gente te sorprende. Te dice las cosas, uno te las dice, te habla con más o menos sinceridad… Una IA no lo va a hacer. Puede hacer compañía y hay robots que ayudan a personas mayores que tienen enfermedades y que crean unos lazos. Cualquier cosa que sirva para luchar contra la soledad está muy bien, pero no olvidemos que si tú necesitas hablar con alguien y buscas ese refugio en la IA es porque fundamentalmente necesitas comunicarte con alguien. Esa fuerza la tenemos como seres humanos y la necesitamos. Por eso es tan importante la conversación pública y privada. Porque necesitamos saber interactuar, qué piensan nosotros, contrastar nuestras creencias, que alguien nos sorprenda, que nos rebata. Eso es lo que nos hace crecer y nos hace sentirnos más humanos y miembros de una comunidad.

El mundo en el que vivimos ahora parece radicalmente diferente al de hace dos generaciones. ¿Qué papel tiene el periodismo para darle sentido?

Todo el sentido del mundo. Los medios de comunicación estamos para contar el mundo que nos rodea, para que seamos más conscientes de cuál es nuestro papel, para que tengamos información para tomar decisiones y a veces somos responsables de la polarización, en una parte. No todos los medios, no en igual medida, pero hay algunos que por intereses políticos o comerciales han encontrado que hay un gran negocio en la polarización, en desacreditar a los contrarios, en disparar noticias falsas, porque sacan algún provecho de eso. Pero creo que se equivocan porque no reflejan, una realidad en la que la gente es madura, es civilizada. Tenemos con muchos problemas, pero capaces de afrontarlos, y los medios de comunicación tenemos una responsabilidad de contar las diferentes sensibilidades, nuestros traumas colectivos, nuestros sueños también, y una gran responsabilidad en hacerlo en un tono que no haga saltar por los aires esa convivencia.

¿Ese tono se recompensa?

Depende de tu agenda, depende de tus intereses. El Estudio General de Medios ha dado un resultado histórico a la radio hablada. La gente quiere escuchar la actualidad con un tono respetuoso, comprometido, pero no faltón. Ya seas un joven, ya seas una persona mayor, tienes que tomar decisiones sobre tu vida. Sobre en qué vas a invertir, si en tu negocio vas a contratar a más gente, si vas a estudiar fuera. Todas esas decisiones vitales para tomarlas necesitas buena información. No información de parte. Eso es lo que creo que es el valor fundamental. Luego ideológicamente, puedes estar más o menos de acuerdo, eso es perfectamente legítimo, pero tú necesitas información de calidad y que no te cuenten cuentos.

¿Se puede mantener una conversación con quien cree las mentiras?

Pues es inevitable porque las mentiras están en todos lados. Porque además hay gente que de buena fe cree cosas no son reales. Eso tampoco es nuevo. Tenemos una tendencia a buscar explicaciones fantásticas a cosas que ocurren por distintas razones, eso está dentro del ser. De los antiguos romanos y griegos que ya que eran los dioses que era un castigo y ahora pensamos que es una conspiración internacional. Todo aquello que no podemos controlar o entender o que nos parece injusto, buscamos explicaciones. Yo creo que no hay que dejar de dar nunca la batalla por la sensatez, porque es una batalla de las que merecen la pena. Los que estamos comprometidos con intentar entender la realidad, contarla de forma honesta, plural pero con sentido, no podemos renunciar a contarlo. Y en nuestro entorno igual. Todos tenemos gente alrededor que piensa cosas que nos parecen muy marcianas, pero somos capaces de estar y de hablar.