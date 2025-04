Un viaje íntimo por las ‘Canciones para bailar’ de Santi Araújo

El concierto de este viernes (22.00 horas) de Santi Araújo en el Don Giorgio se va a convertir en un viaje íntimo por su último disco, Canciones para bailar. Un título que nació, explica, cuando le enviaron las premezclas de los temas y se vio a sí mismo «bailando a oscuras por el salón» mientras las escuchaba. «Aunque la melancolía es parte de mi ADN y lo abrazo, con este disco he bailado», confiesa y reconoce que solo es en ese momento del proceso cuando pone sus creaciones en sus cascos porque después prefiere «escuchar música de los demás».

El disco lo grabó en Barcelona, en el estudio Caballo Grande, pero lo curioso es que lo hizo en analógico. «Me interesaba mucho porque en mis anteriores discos no ha habido nada de eso. Está guay abrazar el error. Hoy en día es muy fácil sonar bien, pero a mí me gusta más sonar natural», relata, y defiende que «los seres humanos no somos personas editadas, sin granos ni estrías». «Alguna canción grabada completamente en directo. Le da un carácter al disco, suena algo desenfadado», señala. En directo, Santi Araújo suele tener dos formatos, banda o acústico, y este último es el que llevará al Don Giorgio. «Estoy muy cómodo. Me gusta mucho la intimidad de espacios como este y mostrar las canciones como nacieron», manifiesta el músico, que con este álbum ha hecho también un homenaje a la música, a su poder transformador.

Todas las canciones «están conectadas entre sí» porque Araújo buscaba «un disco conceptual». «Son como las fases de un río. Una especie de fotografía de ese momento. Yo sigo siendo el mismo río, pero ya no soy la misma fotografía. Ya estoy en otro momento de mi vida», revela el artista.