La Xunta confirma la inexistencia de restos arqueológicos en parque de Oza, en A Coruña

Entre el parque de Oza y O Castrillón se encuentran seis parcelas en las que los promotores pretenden construir mil viviendas (de las que 150 serán pisos de protección municipales) y, en una de ellas, el Ayuntamiento encontró en la década pasada restos arqueológicos. Se trata de una finca situada entre Antonio Ríos y la avenida de la Concordia, y una cata halló trazas de una vivienda y de cerámica. Aunque hubo planes para protegerla, no llegó a hacerse, y una nueva excavación de los promotores no ha encontrado restos. Fuentes de la Consellería de Cultura, confirman que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural tiene constancia de ambas catas, y que, aunque en la primera excavación «se encontraron restos de cerámica castrexa», en las segundas «no hubo hallazgos».

La inexistencia de material arqueológico es importante para el futuro desarrollo urbanístico de la finca, pues los promotores, que pactaron un convenio con el Concello, planeaban dejar libre el espacio en el que estaban los restos y agrupar las construcciones en otras zonas de la parcela. La asociación de vecinos Castrillón-Urbanización Soto IAR ha reclamado a Ayuntamiento y promotores que, si se confirma que no hay restos, las construcciones se redistribuyan, pues ahora podrían ocupar toda la parcela, y se aproveche para separar más los edificios planeados de los ya existentes. La previsión es construir en la finca media docena de edificios residenciales, uno de quince alturas.

Cuando Marea Atlántica estaba en el Gobierno local hubo un proyecto para situar toda la parcela en el «contorno de protección» de los restos. Según una propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de noviembre de 2015, en la finca se encontraron indicios de lo que parecía una «estructura habitacional», con huecos que posiblemente se emplearon para ubicar postes de madera. El informe municipal proponía un grado de protección II, el segundo más alto posible y el que tienen elemento como el castro de Nostián, para la zona del hallazgo.

El Ayuntamiento no respondió a las preguntas formuladas este diario esta semana acerca de si tiene conocimiento del resultado de las nuevas catas. Sin embargo, el año pasado señaló que esa parte de la parcela es «una zona arqueológica no incorporada al catálogo y que no tiene nada relevante», aunque «aún así se incorpora al planeamiento».

Reclamaciones de los vecinos

Como ya publicó este periódico, la asociación Castrillón-Urbanización Soto IAR presentó otras reclamaciones a Concello y promotores que prometieron estudiar, como que la «conexión electromecánica» que una parque de Oza y la avenida Casanova de Eirís «sea universal y de subida y bajada».

Y la asociación O Cruceiro Oza Urbanización Soto presentó alegaciones al convenio entre junta y promotores, así como reuniones informativas a los vecinos, y tuvo un encuentro con el Concello. Pide que el desarrollo de parque de Oza y el de Fariña Ferreño, no «masifiquen» el barrio y que se cumpla el plan general en vigor. Los vecinos se oponen a la propuesta de levantar edificios de hasta 17 alturas, pidiendo que se construya entre seis y nueve. Reclaman conectar Casanova de Eirís con Carballo, ampliar servicios, unir los dos tramos de la Avenida da Concordia, dejar transitable para vehículos la Avenida Casanova de Eirís y «dedicar a zona verde los metros cuadrados» que prevé el PGOM para el polígono en la «parcela que está frente a la salida del aparcamiento de la piscina municipal».