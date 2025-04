«O ecosistema editorial vive unha autocongratulación perpetua»

Concibiu Outroutro como o seu libro menos persoal. Non é contraditorio, tendo en conta que a poesía adoita beber do interior do poeta?

Si. Sempre que alguén saca disco, dende Marta Sánchez ata Lady Gaga, véndese o do disco máis persoal como unha especie de reclamo publicitario. Parece que hai unha verdade maior por estar máis dentro de ti. A min interesábame xusto o contrario, que este fose o meu libro menos persoal. No libro hai unha persoa, pero non ten porque ser eu. Non hai tema como tal. Na miña poesía é algo do que fuxo bastante, porque ter un tema é ter un nicho de mercado. Quería que explorase a cuestión do común, na súa polisemia. O común como o que forma parte do día a día de xeito humilde e discreto, e que moitas veces queda á sombra dos grandes temas máis efectistas. Sobre todo, tamén o común como o que se comparte, onde importa máis o que pasa cando se xuntan varias cousas ou varias persoas que cada unha delas por separado. Ás veces enténdese que a poesía social é directa e clara, como un eslogan, e que a expresión lírica é subxectiva e hermética. Para min, ese binomio non é verdadeiro, e tampouco irreconciliable. Toda a expresión persoal dáse sempre nun contexto social e fórmase nun lugar común.

Foxe das grandilocuencias da poesía . Fai lírica da trivialidade?

Si, por iso ás veces cústame tanto vender, explicar o que fago, ou nunha presentación encher unha hora para falar. Penso que o poema xa fala por si só. Explicar é algo que me custa bastante, porque non hai un tema como pode ser a morte da avoa ou a casa familiar no rural idealizado. Por iso, as fotografías de Tillmans, que dialogan tamén coa foto de David Silva que vai na portada. Moitas veces son como bodegóns inspirados nos bodegóns flamencos do século XVII, que eran cuestións opulentas e de abundancia, cornucopias. El o que fai son fotografías triviais de sobres, envoltorios, residuos que ao final son plásticos, cousas vulnerables; pero que conservan as cousas durante máis tempo, e que teñen moito que ver co tacto. Penso que é un libro que fala moito do tacto, do que é tanxible, do que existe no noso día a día.

Supedita a creatividade do poeta tratar de facer poesía vendible?

Si, pero tamén penso que se explota moito esa cuestión dun tema ou dunha personalidade nos libros. Trabállase moito o culto da personalidade. En todos os sistemas literarios, hoxe en día, a xente que se profesionaliza vive de ir por todos lados; e non importa tanto a cuestión literaria como a personaxe que se constrúe tendo o libro como escusa. Fálase moito da poesía como revolucionaria, pero a poesía ten moito de mercancía. Se estás todo o día falando de industria cultural, retribución económica ou porcentaxes, non ten sentido estar falando de poesía como resistencia, porque tamén hai marcas de cervexa que se publicitan como resistencia. A revolución como nicho de mercado ou tótem, que non implica unha práctica despois, é unha cuestión, para min, cutre. Xa nun punto no que se pode facer mercado dunha nostalxia por revolucións inexistentes e idealizadas que se venden con extrema facilidade como unha estética, xa non supón ningún esforzo imaxinativo, que tampouco me interesa. O outro día alguén pedía por Instagram recomendacións de blockbusters antifascistas. Penso que aí está toda a cuestión resumida.

Deixou pasar oito anos entre o seu último poemario, Ultramarino, e este, o cal sorprende. Normalizamos producir en serie, un libro ao ano?

Non creo que sexa unha cuestión de volume editorial, pero si que penso que se publica demasiado rápido por parte dos autores, e que implica pouco esforzo. Hai unha cuestión acomodaticia. O ecosistema vive nunha autocongratulación perpetua, como unha celebración todo o tempo por calquera cousa que se fai, aínda que sexa mediocre, e iso leva a un empobrecemento progresivo, porque é acomodaticio. Para min é sintomático, por exemplo, o elevado número de Premios Nacionais que houbo nos últimos anos, por moito que fosen libros merecentes, porque se depende de validacións externas. Tamén é culpa nosa, por non saber velo antes, ou por non ter unha axilidade á hora de promocionar ou defender un libro, ou non ter un campo crítico decente. Non coñezo moita xente que lera Tempo fósil de Pilar Pallarés antes do Premio Nacional do Estado español. Para min, iso é sintomático de que non hai tampouco unha audacia para ter un pouco de criterio que non dependa dunha validación externa.