La cantera coruñesa de Unicef

Nunca se es demasiado joven para empezar a participar en la sociedad en la que uno vive. Iago Cabarcos, Uxía Carballo, Cora Rey y Rosalía Vázquez son la prueba viviente de ello. Los cuatro jóvenes, de entre 11 y 14 años, serán las voces coruñesas del Consejo Asesor de Unicef España, formado por niños, niñas y adolescentes de distintos municipios y ciudades de España con trayectoria en participación social. Como la suya: todos ellos formaban ya parte del Consello Local da Infancia de A Coruña, (CLIAC) un foro abierto a los más jóvenes para que exploren y expresen sus preocupaciones.

Unas inquietudes que ahora, como asesores de Unicef, podrán llevar más arriba. Sus pretensiones tampoco entienden de edades: «Quería mejorar mi ciudad», responde Iago, de 12 años para 13, cuando se le pregunta por qué quiso empezar a formar parte del Consello local da Infancia. Simple y llanamente. Lógico, también. Y tiene varias ideas de cómo podría obrarse esa mejora: «Creo que A Coruña podría tener más zonas verdes, más papeleras y más parques para perros», sugiere. La más veterana es Rosalía, de 14 años, que lleva cuatro participando en las iniciativas del CLIAC. Pasar a Secundaria, en su caso, no hizo mella en su implicación. «Al final, la infancia sigue existiendo aunque pasemos a la ESO. Los niños que no tienen la oportunidad de poder trabajar en esto merecen que sus propuestas y las cosas que les interesan se lleven a la ciudad, que no esté solo hecha para los adultos», reflexiona Rosalía.

Como bien dice, niños y adolescentes no son ajenos al mundo que les rodea, tienen claras sus preocupaciones, y saben que, a veces, basta una mirada atenta para comprobar lo que no funciona como debería. «Este año me he fijado más en el tema del transporte público, porque ahora, al pasar a primero de ESO, voy y vengo al colegio en bus. Creo que es importante para el medio ambiente», valora Uxía, de 12 años.

El cuidado del planeta y la sensibilidad medioambiental son las principales inquietudes que comparten, casi como rasgos generacionales. También son los problemas que movieron a Cora, la benjamina del grupo a sus 11 años, a comenzar a participar en el CLIAC. «Hay muchos coches en la ciudad que siguen contaminando. A veces veo coches que sacan humo negro por el tubo de escape, y no me gusta ver ese tipo de cosas», cuenta.

Y razón no le falta, desde luego. Tanto ellos como el resto de participantes en el CLIAC tienen la oportunidad de discutir y trabajar sobre estas propuestas en las reuniones en las que participan, mensualmente, en las instalaciones municipales de la ciudad. Además del medio ambiente, les interesan cuestiones como la salud mental y la educación, que pueden explorar a través del juego y las dinámicas de grupo.

De A Coruña a Unicef

Recibir la noticia de que habían sido los seleccionados para pasar a formar parte del Consejo de Unicef fue difícil de creer para todos. «Mi madre me dijo: ¡te han seleccionado para Unicef! y yo le dije: ¿no será una broma?», relata Uxía. «Lo tomé como una responsabilidad enorme», añade. Para Iago, las sensaciones fueron similares. «A mí también me lo dijo mi madre por teléfono, y me hizo mucha ilusión. Somos los cuatro únicos de A Coruña y vamos a representar a la ciudad», incide. En el caso de Rosalía, fue casi un reconocimiento a su perseverancia de cuatro años. «Me llegó el email al salir del instituto y me emocioné mucho, porque es como ir un paso más allá, y también, claro, una responsabilidad», reflexiona. Para Cora, se impuso la curiosidad. «Al saberlo estuve todo el rato haciéndole preguntas a mi madre sobre Unicef», confiesa.

Para algunos empieza a perfilarse ya la actividad que desempeñarán. Rosalía estará en el grupo de TikTok, que emplea la red social, muy popular entre los más jóvenes, como método para llegar a ellos; Uxía todavía no sabe en qué grupo se ubicará y Cora y Iago, por su parte, estarán en el grupo 20 de noviembre, centrado en las actividades para el Día de la Infancia. Y aunque aún quedan varios meses, sus cabezas ya han empezado a trabajar. «Se podría hacer una carrera, como hacen en Enki o contra el cáncer, para niños y adolescentes», propone Cora.

El Consejo Local da Infancia echó a andar en 2021 con un primer pleno inaugural en María Pita, sin sospechar todavía que se iba a convertir en cantera de talentos jóvenes. «Cuando piensas en trabajar con niños y niñas, las expectativas son bastante buenas, pero, en este caso, se han superado. Hemos visto que hay una cultura de participación muy importante, y eso es lo que se busca», cuenta el concejal de Educación, Juan Ignacio Borrego, especialmente orgulloso de una iniciativa que comenzó como un pleno y se convirtió en «una herramienta permanente» para implicar en el desarrollo de la ciudad a sus vecinos más jóvenes. «Se trata de tener en cuenta a un sector de la población por el que todos hablamos, y al que nunca preguntamos. Es bueno ver la ciudad desde sus ojos y sus inquietudes, que se dirigen a tener espacios en el día a día, donde se haga vida integrada e inclusiva», cuenta.