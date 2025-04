«Nos dijeron que si pagábamos 290 euros nos encontrarían un piso en A Coruña, y nada»

«Esto es como cuando aceptas las cookies en el ordenador, tú firmaste, diste tu consentimiento, aunque pensaras que era para otra cosa», explica Jordano Reyes que, junto a su pareja, Su Ling Lorenzo, se sienten víctimas de un engaño al haber pagado a una inmobiliaria para que les encontrase piso. Saben que, ahora, es su palabra contra la de la trabajadora de la agencia, por eso, en vez de recurrir a los tribunales, donde no creen que su historia pueda tener mucho recorrido, han decidido hacerla pública, «para que a nadie más le pase».

Su Ling y Jordano son cubanos y eso les jugó a la contra porque en su país no existen las agencias inmobiliarias como tal, sino que es «un abogado» el que hace esa tarea de encontrar una vivienda a quien la busca y a quien se le paga por ella.

Su Ling lleva cuatro años en A Coruña y Jordano, uno. «Vivíamos con mis padres y en noviembre decidimos empezar a buscar piso. En febrero no habíamos encontrado aún. Buscábamos en Idealista y Fotocasa, pero todo era carísimo. Cuando mis padres llegaron, en 2021, fueron a una inmobiliaria en la que les cobraron 240 euros por buscarles un piso, entonces, había mucha oferta y poca demanda. Al año, vinieron unos amigos, fueron también a esta inmobiliaria, en la que les cobraron 270 euros; al año, llegaron unos primos, y les cobraron 290 euros y, aunque tardaron, les encontraron piso», relata Su Ling. Son viviendas, según apostilla Jordano, «que no quiere nadie» porque son viejas y tienen problemas de humedades, pero que la población migrante acepta porque no tiene capacidad económica para instalares en un lugar mejor o porque necesita tiempo para volver a ahorrar el dinero necesario para volver a dar una fianza y un mes de alquiler por adelantado o, incluso, porque les es imposible cumplir con las condiciones que solicitan ahora los propietarios al suscribir un nuevo contrato.

«Ellos necesitaban resolver porque acababan de llegar de Cuba. Nosotros éramos cuatro, mis padres, mi hermano y yo, que éramos menores de edad, entonces, no podían esperar a la mejor oportunidad, necesitaban un piso en el que meterse. A mis primos les pasó lo mismo, tenían dos niñas menores; y nuestros amigos, un niño, que necesitaban escolarizar», relata Su Ling, sobre la urgencia que estas familias tienen para tener un techo en el que vivir y para explicar por qué decidieron pagar a una inmobiliaria por adelantado, incluso antes de visitar las viviendas por las que habían preguntado.

«Como en enero no encontrábamos piso, fuimos a la misma inmobiliaria a pedir información, pero los tiempos han cambiado, porque ahora hay una demanda superior a la oferta. Ellos nos dijeron que había que darles un importe y que ellos se encargaban de buscarnos piso durante tres meses. En el papel ponen 290 euros, pero al no llevar justo en ese momento, les dimos seis billetes de 50 y nunca nos devolvieron los diez euros», relata Jordano, que confiesa que, aunque no querían pagar ese dinero, accedieron porque querían dejar de ver Idealista pisos a los que no podían acceder y tener ya un hogar en el que vivir en pareja.

Y, desde que entregaron los 300 euros por adelantado, ya empezaron a pensar que habían sido víctimas de un engaño. «Tienen un reguero de papeles tremendo, no tienen nada en ordenador, solo tarjetitas en las que ponen los requisitos que tú les dices, por ejemplo, el presupuesto máximo que tienes, si te vale que el piso sea interior o solo exterior, si lo quieres amueblado... Y nos dan un comprobante de pago de que nosotros les contratamos por tres meses. Nosotros lo guardamos y nos dicen que, al haber contratado en ese momento, nos enseñan ya un piso. Cuando vamos a verlo, completamente diferente lo que nos dice la señora a lo que nos dice la inmobiliaria», relata Jordano, que fue entonces cuando leyó la parte de atrás del papel que les habían dado.

No era un comprobante de pago ni un compromiso para encontrarles piso en tres meses sino una suscripción a una «central de anuncios» que no garantizaba que la agencia les fuese a encontrar una vivienda que se ajustase a su presupuesto y a sus exigencias.

«Jordano tiene una nómina de más de mil euros, pero yo estudio de lunes a viernes y trabajo el fin de semana, no descanso ni un solo día y mi salario es de 700 euros. Casi la mitad de mi sueldo fue lo que nos cobraron. A nosotros nos llamó la atención que, en internet, tienen los pisos más baratos del mercado y eran pisos que nosotros, que habíamos puesto un límite de 700 euros, podríamos pagar», relata Su Ling, a quien lo que más le dolió fue ver esfumarse el dinero que tanto esfuerzo le cuesta ganar a cambio de nada, porque, finalmente y al contrario de lo que pasó con sus familiares y amigos, la inmobiliaria no les encontró piso. Tras formalizar el pago, las piezas del puzzle empezaron a encajar. «Tenían un piso de 450 euros en San Andrés que estuvo publicado más de tres meses y pensábamos, ¿qué pasa con este piso que no lo quiere nadie?, y lo que pasaba era que no estaba disponible», relata esta pareja que, en varias ocasiones, solicitó a la empresa visitar viviendas que tenían anunciadas en internet y que se ajustaban a sus condiciones, pero nunca consiguió que les concertasen tales citas y, mientras, los días iban pasando y seguían sin tener un hogar en el que vivir.

Una simple búsqueda en internet con el nombre de la inmobiliaria combinado con la palabra «comentarios» les hubiese valido para saber que no eran los únicos que estaban en la misma situación, sin dinero y a la espera de que la agencia les encontrase el prometido piso pero no se les ocurrió hasta que no se vieron envueltos en una maraña de mensajes sin respuesta y de promesas incumplidas.

Después de infinidad de llamadas con las que no conseguían avanzar en la búsqueda de vivienda, porque la agente que les había atendido no estaba, o por cualquier otra excusa, decidieron ir a la oficina, donde, tras consultar una «carpeta enorme con papeles ya amarillos» les prometieron que en las siguientes 24 horas les avisarían para agendar nuevas citas para ver pisos, pero esa llamada nunca llegó.

«Una clienta [de la cafetería en la que Su Ling es empleada] que trabaja en una inmobiliaria ya me explicó que nos habían engañado, no solo a nosotros sino a toda nuestra familia», relata la joven, que pretende que nadie más vuelva a firmar un documento como el que ellos aceptaron sin saber bien qué significaba.

Preguntada por este diario, la inmobiliaria en cuestión explica que lo que hace es «pedir una señal» a sus clientes y que, «si no encuentran piso, se les devuelve». Sobre por qué hay que entregar dinero por adelantado, el portavoz de la agencia, que no quiso decir su nombre, comenta que «eso es norma para todo el mundo» y añade: «porque después vienen y no tienen el dinero para pagar el piso».

Sobre por qué el recibo que les entregan a sus usuarios pone que la cantidad abonada es por la suscripción a una «central de anuncios» cuando lo que les dicen es que el servicio que les proporcionarán es el de encontrarles una vivienda que se adapte a sus necesidades, concluye que se les «explican» las condiciones y que pagar «es voluntario».