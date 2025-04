Sobre o futuro da ría do Burgo un ano despois da dragaxe

Denomínase ría do Burgo á zona máis interna da ría da Coruña, formada polo estuario do río Mero. Este espazo natural de 200 hectárea s, hoxe incluído na Rede Natura 2000, sufriu desde mediados do século XX agresións continuas: un uso xeral do espazo que ignorou os seus valores naturais, ou ben se aproveitou deles de xeito insostible; recheos litorais, que mesmo chegan aos nosos días, e que reduciron un 25% as valiosas extensións de xunqueira litoral e de intermareal; verteduras contaminantes de orixe industrial e residencial, que tiveron un «pico» nos anos 70 e 80; e un proceso acelerado de colmatación que cegou parcialmente os bancos marisqueiros, provocado por dinámicas costeiras e fluviais alteradas por infraestruturas humanas.

En relación con isto último, e tras anos de protestas por parte do colectivo de mariscadoras, plataformas sociais e dalgúns políticos, en xaneiro de 2021 oGoberno español licitou a dragaxe da ría do Burgo por 48,5 millóns de euros. Esta enorme cantidade de diñeiro serviría para retirar sedimentos que cegaban algúns dos bancos marisqueiros e tamén para eliminar aqueles fangos con compostos contaminantes ligados á antiga actividade industrial.

Estas accións implicarían realizar dous grandes recheos litorais para confinar eses fangos tóxicos, que afectarían a seis hectáreas de intermareal. Hoxe, xusto un ano despois da conclusión das obras, podemos facer un balance «ambivalente» de dita dragaxe: en positivo, a «liberación parcial» de bancos marisqueiros e a eliminación dos fangos tóxicos do medio natural. En negativo, que a pesar da chuvia de millóns de euros, non foi unha «rehabilitación ambiental» completa, nin sequera para os bancos marisqueiros, e tampouco se corrixiron as agresións á ría do Burgo: seguen a ignorarse os seus valores naturais, permitindo o acceso descontrolado a zonas de intermareal e con proxectos lesivos no horizonte (por exemplo embarcadoiros); non existen plans para eliminar recheos e restaurar hábitats litorais (por exemplo, na lagoa de Fonteculler e nos arredores do Xardín Botánico); continúan as verteduras contaminantes á ría do Burgo; e, a pesar da dragaxe, seguen a se depositar sedimentos, co risco de colmatacións e ulteriores dragaxes.

O G. N. Hábitat publicou en 2022 na revista A Mobella unha proposta de «filtro verde» de sedimentos fluviais na «parcela da Bunge» (Culleredo) que, por un lado, mitigaría a chegada de novos fangos á ría e, por outro, serviría para restaurar a antiga xunqueira da Marisqueira, sepultada aínda baixo toneladas de entullos.

Conclusión: o G. N. Hábitat considera que a (quizais inevitable) dragaxe da ría do Burgo puido ter algún punto positivo, se ben, en xeral, pode definirse como unha oportunidade perdida para a rehabilitación de hábitats naturais. En todo caso, hai tempo para iniciar novos proxectos esperanzadores para o futuro ambiental da ría.