Condenado por tirar al suelo a una anciana con andador para robarle en Labañou

A media tarde de julio de 2023, un hombre entró en una farmacia de la avenida de Labañou para adquirir una caja de Trankimazín. Cuando la farmacéutica le dijo que no se la podía expedir si no se la pagaba, salió del local y atacó a una anciana que caminaba a poca distancia, ayudándose con un andador. La tiró al suelo y peleó con ella para robarle el bolso. No lo consiguió, y la Audiencia Provincial ha confirmado una pena de cárcel de 18 meses y un día por robo con violencia que había impuesto el Juzgado de lo Penal nº 2 de la ciudad.

Según los hechos probados, el hombre se abalanzó sobre la mujer, con «dificultades de movilidad», y tiró del bolso con mucha fuerza, «llegando a romper la correa de este y arrastrar a la perjudicada al suelo». Como la mujer no la soltaba, «forcejeó con ella», y desistió porque vio que se acercaban otros viandantes y el personal de la farmacia.

La mujer acabó con una contusión en el brazo izquierdo y una herida en la nariz que le dejó una pequeña cicatriz, y el hombre fue también condenado por un delito leve de lesiones a 90 euros de multa. Además, tendrá que pagar 1.045 euros a su víctima, e indemnizar al Sergas por los gastos de asistirla. El condenado ya tenía antecedentes por robo con violencia y lesiones, y el juez le aplicó el agravante de reincidencia, si bien también se le rebajó la pena por el atenuante de drogadicción.