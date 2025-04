Largas colas en las tiendas de electrónica de A Coruña para comprar pilas, linternas y radios

Radio, pilas y linternas. Estos son los tres objetos más demandados en A Coruña. Negocios de toda la vida como Lagares en la rúa Nova y el Bazar La Luna de Juan Flórez tenían esta tarde colas de 20 o 30 minutos. “Necesito una radio para estar informado. No me van los datos del móvil y no me puedo enterar de nada”, decía un joven que esperaba en uno de los establecimientos.

Hubo gente previsora que llegó a primera hora: “Yo ya vine en cuanto vi que se producía el apagón”, decía una chica. Otros decidieron salir al ver que el apagón se alargaba: “Yo vine ahora después de comer porque no me estoy enterando de nada y decían que iba a hablar el presidente”, comentaba una señora poco antes de la rueda de prensa de Pedro Sánchez.

“Estuve haciendo cola cerca de media hora”, decía un joven que salía de Lagares con una radio portátil y un paquete de pilas. “Trabajo en Arteixo, allí tenía cobertura pero aquí ya no me funciona”, comentaba. “Nos hemos quedado alucinando con la cola que hay, no me lo esperaba”, señalaba una pareja que acababan de llegar al negocio del centro de la ciudad.

En Juan Flórez, Eddi Díaz despachaba haciendo las cuentas a mano los transistores, pilas y linternas del Bazar La Luna. “La gente se tomaba a cachondeo lo del kit de supervivencia”, decía, mientras vendía un paquete de pilas y un radio a unas mujeres.

Aunque la mayoría fue a comprar después del apagón, el dueño del bazar exponía que hubo gente que fue más previsora: “Sí que hemos vendido algunas cosas en las últimas semanas”.

El comerciante contaba que había tenido una gran afluencia desde que se produjo el apagón. De hecho, llegó a agotar existencias: “Tuve que ir a buscar más porque lo había vendido todo”, apuntaba. Mientras despachaba, varias personas esperaban y algunos preguntaban preocupados: “¿todavía quedan radios?”.

La gente seguía preocupada y desconcertada: “¿Vosotros sabéis lo que ha pasado?”, nos preguntaban. La falta de cobertura que se ha ido incrementando a lo largo de la tarde en algunas zonas provocaba un desconcierto. La radio volvía a ser como antaño el medio de comunicación para los tiempos de crisis.