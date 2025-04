La lucha de la escolarización en casa

Aunque Aroa siempre ha ido al colegio, como cualquier otra niña de su edad, este cuarto de Primaria se le ha complicado y su familia ha tenido que solicitar la escolarización en casa. Mónica Portela, su madre, explica que, con el protocolo de la Xunta en la mano, pensaba que su pequeña podría avanzar en casa igual que en el centro hasta que se recuperase pero, aunque la Consellería de Educación le concedió este servicio, es bastante más escaso de lo que se esperaba. «El profesor viene cuatro horas a la semana, yo no digo que venga cinco horas al día porque eso no lo aguantaría, pero si yo mandase a mi hija solo cuatro horas a la semana al colegio me abrirían un protocolo de absentismo», denuncia Mónica, que considera que no puede recaer en las familias el grueso de la escolarización domiciliaria y que los docentes que envíe la Xunta hagan la labor de «enlace» y de «refuerzo».

Aroa no va a clase por motivos médicos. Ella es autista y, en noviembre, según cuenta su madre, «colapsó» y empezó a tener muchos problemas de ansiedad, tantos, que tuvo que dejar de ir al colegio. «Para que la niña apruebe el curso necesita un profesor todos los días que la ayude. Cuatro horas a la semana no es suficiente. El centro ordinario nos manda los exámenes, los repasos y poco más y a nosotros se nos pide que cubramos el resto de horas», denuncia Portela, que confiesa que no está «cualificada» para darle clase a su niña. «Si consideran que lo estoy, que me metan en las listas de contratación, porque si puedo ser profesora de Aroa puedo serlo de cualquiera», ironiza.

La Consellería de Educación defiende que las cuatro horas semanales concedidas son suficientes, aunque su madre asegura que la niña no va al mismo ritmo que sus compañeros porque, entre que solicitaron la escolarización a domicilio y que se la concedieron perdieron varias semanas —de noviembre a enero— y porque sus compañeros tienen clase de lunes a viernes y ella no.

«Se aplicó el procedimiento reglado de atención domiciliaria, para lo cual se llevaron a cabo varias reuniones entre la Inspección, el centro y la familia. Fruto de esto, se concedieron cuatro horas semanales de profesor a domicilio y, a mayores, el centro educativo, en este caso concertado, pone a disposición las plataformas virtuales con las que cuenta (Classroom y Meet de videollamada). Las clases se llevan a cabo de manera personalizada, con una metodología que favorece el aprendizaje por parte de la niña de manera lúdica y dinámica», responde la Xunta, que no contempla ampliar el horario de atención en casa.

En las últimas semanas, la pequeña ha ido combinando las clases en su domicilio con un tiempo de asistencia al centro y lo ha hecho de forma progresiva, por recomendación de la psicóloga, aunque no saben si esta idea tendrá éxito ni hasta cuándo. «A nivel cognitivo puede ir a un centro ordinario, pero tienen que hacerle unas adaptaciones. Ella se sobrepasa si hay mucha gente o si hay mucho ruido...», explica Mónica y puntualiza que, en el caso de su hija, como en el de otras personas del espectro autista, las rutinas son sus mejores aliadas.

«Si viene un profesor dos horas al día y, después, ella puede ir otras dos horas al centro, eso ya es una escolarización, pero ahora mismo lo que está recibiendo no lo es y eso nos va a obligar a pagar unas clases particulares en verano para que ella pueda empezar el curso con los mismos conocimientos que sus compañeros», augura Mónica.

La Xunta alega también que «la atención domiciliaria establecida está proporcionando una respuesta educativa individualizada y flexible» y que se atienden los distintos ámbitos de desarrollo «mediante diferentes recursos con la coordinación de los profesionales que intervienen en el proceso educativo de la niña». «Los informes de estos profesionales son positivos, ya que la alumna muestra un buen nivel de compromiso y participación y mantiene una actitud positiva hacia el aprendizaje, por lo que se confirma que la atención recibida es la idónea teniendo en cuenta sus circunstancias», concluyen.

Portela confirma que el profesor que acude a su casa se ha entendido muy bien con Aroa y que pone todo de su parte para que la niña avance el tiempo que comparten.