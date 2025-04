"Sin apenas incidencias" en las farmacias coruñesas: "Ya estamos funcionando como cualquier otro día"

"El lunes, al principio, lo vivimos como todo el mundo. La situación, en las farmacias, fue un poco desconcertante, al no tener muy claro cuándo iba a volver la luz. Lo que hicimos fue ir diciéndole, a la mayoría de los pacientes, que viniesen un poco más tarde, para ver si ya nos iba la receta electrónica, regresaba la luz y podíamos volver a la normalidad", cuenta Margarita Muñoz de la Llave, secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), quien reconoce que, "la mayoría de los pacientes (y esa fue la suerte que tuvimos, a lo largo del día de ayer), cuando acuden a la farmacia", no lo hacen en busca de "su última pastilla".

"Nuestra labor, muchas veces, también, con la nueva aplicación que tenemos ahora, es poder decirles si es o no la última caja de medicación para llevar, lo cual facilita que los pacientes sean previsores", apunta Muñoz de la Llave, antes de especificar que, "muchos" de los ciudadanos que acudieron, este lunes, a las farmacias coruñesas, en busca de medicación, "tenían aún para varios días", por tanto, "no les urgía".

"Si esto hubiese ido para largo, la cosa ya se hubiese complicado mucho, en todos los sentidos. No obstante, la realidad es que la mayoría de los pacientes no tuvieron problema en volver, este martes, a buscar su medicación, porque tenían para el lunes. La verdad es que no hubo ningún ningún percance importante, las cosas como son", resalta la secretaria de la Junta de Gobierno del COFC.

"En los productos de parafarmacia, aunque no podíamos ver los precios en el ordenador, sí los podíamos ver en los envases, porque los tenemos controlados. Eso sí, había que cobrar en efectivo, como pasó ayer en todos los comercios. No iban las recetas, no iban las tarjetas ni nada de lo que fuese electrónico...", incide Muñoz de la Llave, quien admite que, en algunos casos, también se fió a los pacientes, "como toda la vida". "Y todo el que el lunes no pudo pagar algún producto, ha venido este martes a hacerlo, puntualmente", destaca.

"Yo pasé en la farmacia toda la mañana del lunes, y lo cierto es que la gente estaba muy tranquila. Salvo algún caso puntual, de algún paciente que se encontraba un poco más intranquilo, se fue llevando. Por la tarde, aunque yo ya no estuve, la farmacia continuó, obviamente, abierta, y tampoco tuvieron mayor incidencia, por lo que me han comentado", apunta la secretaria de la Junta de Gobierno del COFC, antes de celebrar que, "por suerte", el lunes "fue un buen día, en cuanto a luminosidad y demás". "También teníamos en la farmacia una linterna, por si acaso, pero la verdad es que, en nuestro establecimiento, entra bastante luz, y podíamos desenvolvernos bien. Eso también fue una suerte", hace hincapié.

"En cuanto a esta jornada del martes, ha venido mucha gente de la que no pudimos atender el lunes, y ya se han llevado la medicación que necesitaban. A nadie, por lo general, le corría prisa para llevársela ayer. Sí es verdad que ha habido pequeños cortes, por lo menos uno, a lo largo de esta mañana, en que se ha ido la receta electrónica. Ya nos habían advertido de que podrían darse algunos cortes, pero que serían puntuales, con lo cual no ha habido, tampoco, grandes incidencias, y las farmacias coruñesas estamos funcionando como cualquier otro día", subraya