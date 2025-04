Una ciudad en pausa durante casi 14 horas

Pasadas las doce y media de la mañana del lunes, A Coruña se apagó. Las tiendas cerraron sus verjas, los que estaban haciendo ejercicios en el gimnasio de la Casa del Agua fueron desalojados, la Solana pidió abandonar la zona de las piscinas, las gasolineras dejaron de funcionar y empezaron a sonar los transistores. Casi 14 horas de una ciudad en pausa que supo responder y coordinarse y también disfrutar, ya que el día de sol permitió que playas y parques se llenasen de gente.

«No sabemos nada, no nos podemos comunicar». Esa fue la frase más repetida en los comercios de la plaza de Lugo, uno de los músculos comerciales de la ciudad, minutos después de la caída de la red eléctrica. Los trabajadores esperaban en la puerta sin saber qué hacer ante una situación para la que nadie parecía preparado.

La zona alberga importantes marcas del textil del grupo Inditex, la cadena Multiópticas o la tienda de electrónica y libros Fnac. «No podemos hablar con nadie», decían al ser preguntados si habían recibido alguna orden de la central. La confusión era absoluta y los trabajadores optaban por cerrar sus puertas ante la imposibilidad de cobrar a los clientes.

A pesar de la incertidumbre, la gente se mostraba calmada. La resignación primaba sobre el nerviosismo y la sorpresa se producía al enterarse de que el apagón no afectaba solo a la ciudad. «¿Es en toda España?», decía estupefacta una de las dependientas de un comercio. No se registraron incidencias importantes provocadas por el apagón en los negocios locales, aunque hubo algún susto: «Tuvimos que avisar a la Policía Local porque una señora en silla de ruedas se quedó atrapada en el ascensor», explicaba la dependienta de una conocida tienda textil. De hecho, a lo largo de la jornada, los Bomberos intervinieron en 90 ocasiones para liberar a personas atrapadas en ascensores y garajes. A una, en el número 20 de Antonio Brañas, la rescataron los vecinos. Alla Mijaileva había subido al ascensor sobre las 12.30 horas para ir a buscar a su hija al colegio y nada más alcanzar la planta baja se fue la luz. «Por suerte había gente entrando y saliendo del edificio y me escucharon gritar que llamaran al 112 pero no tenían cobertura y las líneas estaban colapsadas», dice. En total estuvo una hora y cuarto atrapada y solo consiguió salir gracias a que el resto de los residentes del edificio acudieron a sus gritos y destrozaron la puerta.

Iago López / Alberto Rivera

Panaderías y ultramarinos fueron el punto de encuentro de familias en busca de víveres para hacer frente a la situación. Entonces, empezó a correr la voz de los supermercados que tenían generador y funcionaban con normalidad, incluso permitían el pago con tarjeta, como el Mercadona del Papagayo o El Corte Inglés. «Venimos, sobre todo, a por leche, pan y agua», comentaba una vecina con sus hijos. Las estanterías estaban todas vacías. «No hay papel higiénico ni fruta», lamentaban los que entraron al supermercado a media tarde. «Para mí está siendo un buen día», celebraba un comerciante de la plaza del Libro.

Y es que a los problemas de la falta de luz, en viviendas de Monte Alto e Eirís se sumó la falta de agua, donde a lo largo del martes todavía se registraban «episodios de turbidez por los cambios de presión», según informó la alcaldesa, Inés Rey, quien aplaudió, al igual que el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, «el trabajo ejemplar de los equipos de emergencia y el comportamiento cívico de los ciudadanos». En total, los Bomberos y Protección Civil atendieron 108 intervenciones, mientras que la Policía Local se hizo cargo de 65.

Tanto 061 como 092 reforzaron sus plantillas y patrullaron las calles por la noche. «No hubo ninguna incidencia en términos de seguridad», destacó la regidora, que detalló que el área de Benestar Social repartió 321 comidas a domicilio y visitó a 606 personas para «tranquilizarlas y verificar que estaban bien». Los hospitales, al contar con generadores, funcionaron con total normalidad.

Así fue el momento en el que la electricidad regresó a A Coruña / Iago López

A la Cocina Económica, el apagón le pilló ya «con el trabajo hecho», según explicó su administrador, Óscar Castro. Pasadas las doce y media habían ya hecho el grueso de la tarea diaria de preparación y reparto de comida, aunque quedaban varias personas todavía en el comedor, que fueron atendidas sin incidencias.

El gran miedo de la entidad, al saber que el apagón había sido generalizado, eran las cámaras frigoríficas, en las que refrigeran carne, pescado y verduras para el resto de la semana, aunque consiguieron que nada se estropease al mantenerlas cerradas durante todo el tiempo en el que faltó el suministro de luz. «Procuramos no tener mucha comida almacenada para evitar que se eche a perder si, por ejemplo, se averían las cámaras durante el fin de semana», sentenció Castro.

Aunque la gerente de la Asociación de Empresarios de Agrela, Teresa Firvida, manifestó este martes que las empresas habían recuperado la normalidad —algunas tras sufrir pérdidas—, la jornada anterior fue de parálisis total. En Aluminios Castro, una compañía dedicada a la carpintería de aluminio, el gerente José Antonio Castro tuvo que mandar a los empleados a otras obras cuando ya no podían utilizar la maquinaria. «Trabajamos con máquinas de presión de aire, pero el compresor es electrificado, así que cuando se cortó la luz solo pudimos trabajar una hora», explicaba.

Lo mismo ocurrió en Mida Xela, una empresa de planchado de ropa. Allí, más de una docena de trabajadoras estuvieron paradas a la espera de que volviese la electricidad, pero esto no ocurrió hasta las dos de la madrugada. «Normalmente trabajamos en el día a día», decía el encargado. «Por suerte, estos pedidos no tienen que estar hasta la semana que viene, pero aun así vamos a perder», lamentaba.

El aeropuerto de Alvedro es uno de los pocos puntos de la ciudad que permaneció ajeno a la caída masiva del suministro que afectó a toda la península. El trajín de viajeros y el tráfico aéreo se mantuvo sin incidencias a lo largo de todo el día, gracias al potente generador eléctrico del que dispone la instalación.

«El generador puede aguantar hasta cinco días. Aquí no se ha notado», comentaba un vigilante de seguridad del aeródromo. Lo refrendó el personal de Aena en el interior de la terminal, donde el ambiente que se respiraba era el de cualquier otro día, a excepción de algún que otro vuelo atrasado derivado de incidencias en otros aeródromos de mayor tráfico. «Aquí todo el día ha estado tranquilo. Tenemos algún retraso por vuelos acumulados a lo largo del día, desde Madrid o Bruselas, pero está todo muy tranquilo», decía una trabajadora de Aena. Mientras tanto, los viajeros hacían tiempo en la cafetería, donde muchos aprovechaban para cargar los móviles. Tampoco se notaron los problemas de cobertura.

Los que sí comenzaban a notificar la incidencia eran los pasajeros que regresan de sus vuelos, que comprobaban, al bajar de los aviones, el alcance del problema. «A ver si conseguimos contactar con alguien aquí», manifestaban unos viajeros recién llegados, que intentaron llamar, sin éxito, a sus parientes en la ciudad.

Donde sí permaneció la circulación completamente interrumpida fue en el servicio ferroviario. En la estación de tren de A Coruña, los pasajeros se agolpaban a primera hora de la tarde esperando noticias relativas a sus trayectos, pero la circulación estaba cortada. La jornada dejó anécdotas como la protagonizada por los usuarios diarios de la línea A Coruña-Santiago, que se quedaron «tirados» en la terminal compostelana a mediodía y optaron por organizarse entre desconocidos para volver a la ciudad, repartiéndose entre coches particulares de los familiares de unos y otros que pudieron acercarse a recogerlos. Los autobuses de Tranvías circularon sin ninguna complicación.

Algunos comerciantes, como el responsable de la tienda de comestibles Ferreiro, en la calle San Diego, decidieron pasar la noche en su comercio al no poder bajar la verja. Otros, como la heladería The Bio Factory, salieron a la calle para regalar mercancía porque si seguía el apagón la perderían, así que todo el que pasaba por Riego de Agua se llevaba un helado de regalo. Antes de que cayese el sol, se formaron colas en el wok de la plaza de Pontevedra para poder cenar caliente, pero antes de las nueve y media se quedaron sin existencias. El Concello hizo una actuación de urgencia en el Aquarium Finisterrae para mantener la circulación de agua y que los peces pasasen la jornada sin incidencias.

La noche fue la oportunidad perfecta para los cazadores de estrellas. Aficionados a la fotografía salieron a la calle con sus cámaras para capturar imágenes únicas del cielo totalmente estrellado en plena ciudad.

Insólita noche estrellada en A Coruña con el apagón masivo / Óscar Blanco

Había vecinos despiertos cuando A Coruña recuperó la luz: quedaban apenas tres minutos para las dos de la madrugada cuando comenzó a regresar el suministro. Ya por la mañana, se reforzó el servicio de recogida de basuras y los mercados municipales funcionaron con normalidad. No hubo clases en los centros educativos por indicación de la Xunta, aunque algunos colegios abrieron para facilitar la conciliación. La limpieza viaria se realizó sin complicaciones y los cementerios retomaron las cremaciones pendientes. La flota pesquera salió a faenar y hubo descarga y subasta de pescado en la Lonja. También llegó al puerto el crucero Arvia, con 6.500 pasajeros y 1.650 tripulantes a bordo.