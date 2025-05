Música, teatro e baile na Coruña para as Letras máis populares

O día das Letras Galegas sempre é unha cita destacada no calendario de todos os galegos, pero, neste 2025, a efemérede é especialmente emocionante polas figuras homenaxeadas: as pandeireteiras e as cantareiras, que mantiveron viva a tradición oral do país mesmo nos momentos máis escuros. A elas vai dedicada tamén a programación que Concello e Deputación poñen en marcha para conmemorar a celebración na cidade e na comarca.

No caso da programación municipal, serán tres intensas xornadas, do venres 16 ao domingo 18, ademais do domingo 25, no que se celebrará, na Fundación Luís Seoane, unha conversa en torno ás homenaxeadas. Os xardíns de Méndez Núñez serán o espazo no que as agrupacións culturais levarán a cabo foliadas e actuacións. Participarán Cántigas da Terra, Aturuxo, Xacarandaina, Donaire, Maghúa, Son D’Aquí, Espadana e Contiños da Feira o venres ás 22.30 e sábado e domingo ás 17.00. Na fin de semana haberá outro escenario no Campo da Leña, polo que pasarán artistas galegos de estilos moi diferentes como Ortiga, Zavala, Ulex, Breo, Carabela, Belém Tajes e Eris Mackenzie. As distintas prazas da cidade acollerán tamén actuacións singulares e obras teatrais. Haberá actos na praza do Humor, na praza de San Andrés, en Azcárraga, en José Sellier... Tamén haberá pararrúas e concertos de grandes formacións no Teatro Colón, como Treixadura, que actuará o día 16 dentro do ciclo Folk no Colón, ou a Banda Municipal de Música, que terá un concerto especial o domingo 18 xunto a Pedro Lamas e Lilaina. Celebrarase tamén unha gala especial polo 70 aniversario de Aturuxo, na que se renderá homenaxe ás Pandereteiras de Mens, o domingo 18 ás 19.00 no Rosalía.

Presentación dos actos da Deputación. | Iago López

A programación municipal complétase con outras actividades e iniciativas como a actuación de Xosé Lois Romero e Aliboria no AgoraSon, as andainas do ciclo A Coruña das Letras ou os espectáculos para nenos dentro do programa Apego.

Pola súa banda, a Deputación da Coruña presentou tamén un intenso programa anual de actividades en torno a tradición popular galega e a súa personificación nas figuras das cantareiras, que chegará a máis de 25 concellos da provincia, e inclúe concertos, teatro, contacontos, proxeccións, presentacións literarias, adquisición de libros, xornadas, edicións especiais e publicacións.En concreto, haberá tres concertos temáticos, o Efémeras de Cantometrics (maio) en Noia, Carballo e Ortigueira; o Zavala + Atalaias de Caión (outono) e o 25 aniversario de Donaire (outono) en Mazaricos, Melide, As Pontes, Teo e Ribeira. Tamén hai previstas dez proxeccións do documental Lévame a idea; dúas funcións teatrais escolares con Tanxarina + A biblioteca galáctica contra a IA fantástica en Rois e Cabana de Bergantiños. A programación inclúe catro concertos das Pandereteiras de Xancarandaina en Fisterra, Betanzos, San Sadurniño e Arteixo, cinco de Donaire, catro presentacións do Cancioneiro galego serodio 1989–2011, de Xabier Díaz en Trazo, Dodro, Carballo e Vimianzo. Entre outras actividades, tamén se programarán obradoiros de escrita en varios centros da provincia.