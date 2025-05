Óscar Cabana dirigirá el taller de pintura de Special Down

La Fundación Amador de Castro, After y La Vieja Escuela organizarán el sábado 10 de mayo, en la playa de Bastiagueiro (Oleiros), la jornada Special Down, para recaudar fondos en apoyo de las personas con síndrome de Down y alzhéimer y sus familiares. Habrá actividades por la mañana y la tarde, con talleres de pintura dirigidos por el artista de vanguardia Óscar Cabana, clases de surf, cocina, yoga, un obrador de cocina molecular y juegos de mesa, así como un concierto con artista sorpresa a las 20.00 horas. El plazo para inscribirse, en la web fundacionadecastro.org/special-down, está abierto hasta el próximo miércoles.