A los Emmy con apellidos coruñeses

Por primera vez un cortometraje español estará presente en los grandes premios de la televisión estadounidense, los Premios Emmys de News and Docs. Se trata de Vivir en un mar bravo, un documental del director madrileño Guillermo F. Flórez y coproducido por The New York Times. En los créditos también se ha colado un nombre gallego, el del productor carralés Xosé Zapata.

Ganador de un Goya, Zapata ya ha trabajado con grandes estrellas del cine americano como Woody Allen para sus obras, pero reconoce que no se esperaba la acogida de la obra de Flórez. «No nos esperábamos para nada esta nominación», señala Zapata. «Nos envió ayer [por el jueves] un correo el New York Times informándonos de que estábamos nominados y no sabíamos si quiera que estábamos presentados. Nos pilló de improvisto».

La película, seleccionada en la categoría de Feature Story in Spanish, narra los últimos meses de la vida de Carmen, una mujer de 86 años con una vida «de comedia quijotesca» , según la describen los creadores, que está planeando su muerte. «El documental surge de la relación que tiene el director Guillermo y su relación Carmen y hace seguimiento de todo el proceso de eutanasia activa que ella decidió llevar a cabo», dice el productor.

«El New York Times se interesó por la historia desde los primeros montajes. Es el primer documental español que apoyan en cuatro años», explica Zapata. El cortometraje se enfrenta contra otras cinco obras en la misma categoría, una de ellas también coproducida por el periódico americano.

El reportaje dura apenas 17 minutos, en los que el director madrileño sigue a la anciana mientras ella se despide de una vida plagada de aventuras y giros de guión. La tensión entre ambos es palpable en la pantalla. Carmen nació en medio de la Guerra Civil, en una familia humilde, nunca empezó al instituto, se hizo monja, lo dejó y consiguió vivir sin seguir nunca órdenes. Aún así, siempre tuvo claro que quería morir a su manera, mirando y escuchando el mar. El documental muestra a una mujer de convicciones muy fuertes a pesar de las dificultades físicas que tiene, que ve y analiza la realidad de una manera cruda, fría, y sobre todo, que quiere dejar este mundo sin rastro suyo, quemando fotografías, donando muebles y despidiéndose de sus seres queridos.

Xosé Zapata destaca que el tema de la eutanasia era algo que le interesaba explorar al gigante mediático tras la aprobación de la ley que regula esta práctica por parte del Gobierno de España, y que por eso les seleccionó, pero que para llevarlo hasta el público tuvieron que saltar por muchas barreras. «El principal problema que tuvimos fue la incitación al suicidio. Las leyes anti-suicidio americanas son bastante rigurosas. Tenía que quedar claro que Carmen tiene casi 90 años y que tenía una enfermedad grave, que podía ejercer el derecho que daba la ley aunque ella lo hiciera fuera de ella».

Desde su estreno hace dos años el documental ha participado en una decena de festivales e incluso en los premios Goya con una candidatura a Mejor Corto Documental y ha sido seleccionado en importantes paradas internacionales como el Clermont-Ferrand. La acogida del cortometraje del madrileño fue también cálida entre asociaciones proeutanasia de Estados Unidos y Suiza.

Pero no todo ha sido un camino de rosas. Zapata admite que distribuir la obra de Guillermo F. Flórez no ha sido fácil, sobre todo en el territorio nacional. «Es lo típico en España, no hay apoyo financiación, no hay apoyo ninguno para los documentales», critica el productor carralés. «Ninguna televisión se interesó, ni tampoco los periódicos a los que se lo ofrecimos. Es un documental nominado a un Emmy pero en España nadie le ha hecho caso».

Los premios Emmy News and Doc se fallarán en Nueva York los días 25 y 26 de junio. Mientras tanto el documental está disponible en la web de The New York Times y en la plataforma Filmin.