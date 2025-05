La Federación de Comercios de A Coruña entra en concurso y se disolverá debido a una reclamación de dinero de la Xunta

La Federación Unión de Comercios Coruñesa (FUCC) ha entrado en concurso de acreedores y prepara su "disolución", en palabras de su presidente, José Luis Boado, por una reclamación de dinero de la Xunta, que le pide la devolución de subvenciones condedidas para una actividad de parques infantiles que realizó la Federación y que considera empleadas indebidamente, y las posibles sanciones que afronta. Boado defiende que no hubo actuaciones fraudulentas, sino que el Gobierno gallego concluyó que había "errores administrativos" y señala que la federación calculaba que debería devolver unos 30.000 euros, pero que la Xunta reclama, sumando intereses, 54.800. Además, el Gobierno gallego ha mandado el asunto a Fiscalía, y la organización, que agrupa a asociaciones de comerciantes de A Coruña, afronta posibles reclamaciones monetarias a mayores. Viendo la posiblidad de una "multa de mayor cuantía aún", se ha dedidido ir a concurso y disolución, pues "no podemos cobrar una subvención del Concello y dedicarla a pagar una deuda, la Xunta no ha negociado pagos aplazados, y no vamos a esperar a que haya una debacle", explica Boado.

De acuerdo con la versión del presidente de la FUCC, las asociaciones de comerciantes contrataban varias actividades con la misma empresa que hacía los parques infantiles, como la Noche Blanca o la Navidad de Oza, y devolvía "un ratio por contratación", un descuento, que luego "utilizábamos para pagar los parques". La Xunta, afirma, "considera que hemos utilizado mal las subvenciones" destinadas a estos en los años 2021 y 2022, pues en 2023 "nos dimos cuenta de que no era correcto" y, siempre según la versión de Boado, cambiaron de sistema. Pero con el dinero, asegura, "no se pagaron dietas, ni sueldos a miembros" de la federación, que "lo único que nos llevamos fue un montón de trabajo a la espalda".

Boado afirma que no se les acusa de "apropiación indebida" ni "uso fraudulento" de fondos, pero que el Gobierno gallego ha avisado al Ministerio Fiscal de un posible delito de la "ley de subvenciones". De acuerdo con un informe de los abogados de la FUCC al que no ha tenido acceso a este diario y cita Boado, es posible que el fiscal considere que no hay delito, o que sí y vaya a juicio, con lo que podría haber consecuencias penales. Si el asunto se archiva, la Xunta "nos podría multar por sanción administrativa", que, señala, está ahora paralizada a la espera de que se descarte o salga para adelante la vía judicial.

El presidente de la FUCC insiste en que no hubo mala voluntad por parte de la federación, sino "un error de carácter técnico administrativo, la no notificación formal de una reducción de costes", y en que se proporcionó a la Xunta toda la información para aclarar el asunto. Descarta participar en una reconstrucción de la federación que preside porque ha "sacrificado un montón de años, perdiendo tiempo, pagándome yo los viajes".