A misteriosa historia de Manuela Rey

Manuela Rey foi unha das figuras máis importantes do teatro, pero quedou totalmente esquecida ata que unha casualidade recuperou a súa figura: «Vin nun xornal un artigo sobre ela e comezamos a tirar do fío», lembra Fran Núñez director artístico do Centro Dramático Galego e director da obra Manuela Rey Is In Da House, que chega este sábado ás 20.30 horas ó Teatro Rosalía.

A actriz naceu en Mondoñedo, pero foi no país veciño onde se converteu nunha estrela: «Na súa biografía dise que sacaron unha máscara mortuoria para facer unha estatua e colocala no Teatro Nacional de Lisboa», expón Fran Núñez. O final, esa escultura non se chegou a facer, pero é todo un misterio o que ocorreu con esta muller para que desaparecera: «Iso esperta curiosidade na xente e moitos dos que veñen ver a obra ponse a investigar sobre ela e atopa novos datos», sinala.

Coa intención de darlle visibilidade a súa figura naceu a obra Manuela Rey Is In Da House, unha coprodución con Portugal que reconstrúe a memoria arredor da artista apodada a muller lirio. «Unha arqueóloga introduce os datos fundamentais e o elenco recréaos interpretando todos a Manuela, tanto homes coma mulleres», conta Fran Núñez. Actores e actrices de Galicia e Portugal que falan en ambas linguas: «Hai textos do galego e portugués do século XIX e por proximidade enténdense».

A música é outra parte clave da obra, sendo Xosé Lois Romero, que forma tamén parte do elenco, o que se encargou de compoñela: «Fixo un traballo marabilloso, ata o punto de estar nomeado ós Premios da Música Independente con xente como The Rapants ou Baiuca. Non gañamos, pero estou moi feliz polo traballo feito».

A obra, que xirou con éxito por Portugal e agora o fai por Galicia, xa está servindo para recoñecer unha figura como a da actriz: «Ti antes poñías en Google Manuela Rey e case non atopabas nada, e agora hai moita máis información sobre ela», di o director.

Esta artista foi toda unha muller moi avanzada para a súa época: «Hai que lembrar que ela morre ós 23 anos, que hoxe en día a esa idade non sabemos nin atar os cordóns. Ela xa levaba feitos máis de 50 espectáculos, escribira textos fantásticos e foi unha das promotoras do sindicato de actores que loitou polos dereitos destes artistas.

Entre os seus textos, Fran Núñez destaca un texto moi adiantado para a súa época: «Fixo unha peza para catro mulleres que foi algo único. Naquel momento foi moi novidoso para unha muller que saíu dunha aldea e que construíu o seu legado. Manuela Rey escribía como o fai a xente moza hoxe en día en Instagram», conclúe.