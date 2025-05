Nova residencia literaria para nais escritoras na Coruña

O Concello, en colaboración coa Residencia Literaria 1863, abre o prazo para concorrer á Bolsa de Residencia de Conciliación para nais escritoras. A poeta Yolanda Castaño cualificou a residencia como «un faro para que a palabra feminina floreza con plenitude». A convocatoria, que este sábado será pública na web municipal, permite presentar solicitudes desde as 9.00 horas do sábado ata as as 22.00 horas do 31 de maio. Poderán concorrer escritoras maiores de 18 anos con, cando menos, dous libros publicados e que sexan coidadoras principais dun menor nado entre o 1 de xaneiro de 2013 e o 31 de decembro de 2021. A persoa seleccionada gozará dunha estadía do 1 ao 30 de agosto de 2025 na Residencia 1863, cunha bolsa que cobre desprazamento, aloxamento, manutención entre outros, así como o traslado e coidado dun dos seus fillos ou fillas.