Un influencer americano, enamorado de Bonilla

Primero fue la colección de Zara para niños, ahora, un influencer estadounidense se confiesa enamorado de ellas: las patatas Bonilla, emblema de la gastronomía coruñesa, han acaparado el foco esta semana. Acostumbradas a la popularidad —se han colado en oscarizadas películas o en la lista de must de Oprah Winfrey—el creador de contenido Nick O’Brien, conocido por su amor a España, ha visitado la fábrica para grabar en vídeo el proceso de preparación de este símbolo de la ciudad, y como era de esperar, cayó rendido a sus pies: «The best potato chips in the world — from Galicia, Spain», zanjó desde sus redes.