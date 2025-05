Un apagón en silencio: «Me sentía frustrado»

«¿Cómo te pilló el apagón?» o «¿qué hiciste el lunes sin luz?» son dos de las preguntas más repetidas en los últimos días. En el gimnasio, en casa, en la playa, en el trabajo o en el tren. Hay mil historias sobre una jornada que ya se puede considerar histórica. Pero no todo el mundo la afrontó de la misma manera ni con las mismas dificultades. Como persona sorda, para Miguel Dorado, el 28 de abril fue un día de «frustración». «Fueron muchas horas sin luz y fue bastante desesperante», reconoce.

El responsable de accesibilidad de la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) acababa de salir de trabajar cuando se enteró de que el apagón afectaba a toda España e incluso a Francia y Portugal. «Me sorprendió mucho porque era la primera vez que vivía algo así. Intenté comunicarme con mis contactos pero la cobertura era muy inestable», señala.

Ya en casa, donde vive solo, tenía la esperanza de que la luz regresase pronto, pero no fue así. Optó por poner el móvil «en modo avión para ahorrar batería» y salir a la calle «para ver cómo reaccionaba la gente». «Parecía tranquila y los bares estaban llenos. También vi colas en el supermercado con personas comprando botellas de agua y productos como si se prepararan para una emergencia», explica.

Sus pasos le llevaron a la biblioteca más cercana, la del Fórum Metropolitano, con la intención de coger un libro, pero tuvo la suerte de que la mujer que le atendió «sabía comunicarse en lengua de signos». «Eso me alegró mucho, me explicó que allí había luz gracias a un generador y que también tenían wifi. Entré para ver las noticias y vi que decían que la luz podría volver entre siete y diez horas, eso me tranquilizó», confiesa.

La noche del lunes fue larga para él, igual que para muchos otros vecinos. Desde su ventana miraba hacia la calle, que estaba totalmente a oscuras. «Me sentía bastante frustrado», desvela. Poco después, consiguió contactar por WhatsApp con una amiga de Valencia que le contó que allí ya tenían luz: «Eso me tranquilizó aún más, entendí que poco a poco volvería». No fue hasta las dos de la madrugada cuando vio luz en el reloj despertador y llegó la calma: «Me asomé a la calle y vi que todo volvía a la normalidad».

Sin embargo, esta situación sirve para hacer una reflexión. Miguel Dorado considera que «faltan medidas específicas para las personas sordas en situación de emergencia» porque solo pueden contactar con el 112 o el 061 a través de videointerpretación y durante el apagón la conexión fallaba. «Es urgente disponer de sistemas de comunicación alternativos que funcionen en este tipo de situaciones para que podamos mantenernos informados y tranquilos», reclama.

Manifiesta que, durante el apagón, «muchas personas sordas se sintieron totalmente desinformadas, lo que generó una gran frustración y una sensación de aislamiento y vulnerabilidad que se debe evitar». Como su salvación fue dar con una persona que sabía lengua de signos, defiende que «es muy importante que el personal de emergencias y atención a la ciudadanía tenga unos conocimientos mínimos de esa lengua».