Sobre espazos naturais e festivais de música electrónica

O pasado luns celebramos outra efeméride naturalista: os cinco anos da publicación no Diario Oficial de Galicia do plan de conservación do espazo natural de interese local (ENIL) Illas de San Pedro (A Coruña) e a conseguinte declaración formal como ENIL. Este plan identifica aquelas ameazas sobre os valores naturais deste arquipélago de trece hectáreas, e fai un repaso no seu artigo 7-b dos «riscos derivados das infraestruturas e presenza humana na costa e no tramo máis preto do paseo marítimo». Entre eles está o ruído e a iluminación nocturna, que poden alterar a cría de aves mariñas como o ameazado corvo mariño cristado (Gulosus aristotelis) ou a gaivota patiamarela (Larus michahellis), en grave declive poboacional.

Sobre o ruído, existe desde 2017 un plan de acción a nivel municipal que recolle no seu apartado 5.8 que «as Illas de San Pedro, o Monte de San Pedro, (...) e o Parque de Bens son espazos naturais de gran valor dentro do termo municipal». Estes espazos naturais, situados nun raio dun quilómetro, son «zonas tranquilas» segundo o plan municipal de 2017, e «teñen fixados uns obxectivos de calidade acústica», figurando na documentación como «Zonas protexidas - Espazos naturais».

As Illas e Monte de San Pedro, e tamén o parque de Bens, teñen os 45 decibelios como límite máximo de ruído nocturno (de 23 a 7 horas), e o límite diúrno é de 55 decibelios. Isto foi obviado pola administración municipal que autorizou (e mesmo patrocinou) un festival de música electrónica no parque de Bens en 2023 e 2024, e que está anunciado tamén para xullo de 2025. Xa en 2023, foi cualificado polo Grupo Naturalista Hábitat (e tamén por Ecoloxistas en Acción A Coruña) como «potencialmente lesivo para o medio ambiente», debido á previsible contaminación acústica e por residuos relacionada co mesmo e pola afección a hábitats de interese comunitaria e a especies de fauna e flora protexida.

Durante a montaxe do escenario no parque de Bens, medíronse ata 73 decibelios, e, co festival celebrándose, desde o exterior do parque, chegouse a 101,5 decibelios (!). Tal e como se configurou a carpa do festival, o ruído proxectouse en sentido sudeste-noroeste, directamente cara ao ENIL Illas de San Pedro.

Conclusión: o Grupo Naturalista Hábitat celebra, por un lado, o primeiro lustro do ENIL Illas de San Pedro, pero esixe ás administracións responsables da súa preservación que fagan efectivo o plan de conservación do ENIL, así como as normativas municipais e autonómicas que protexen este espazo natural e outros da súa contorna (Monte de San Pedro, parque de Bens e a ZEPA «Corredor migratorio galaico-cantábrico occidental») de eventos ruidosos como son este tipo de festivais.