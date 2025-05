Alan Parsons actuará en A Coruña en el mes de junio

El grupo liderado por el veterano músico y productor británico Alan Parsons visitará el próximo 24 de junio el Palacio de la Ópera para presentar en A Coruña la gira ‘The Show Must Go On Tour’. La banda de rock progresivo Alan Parsons Project, que tuvo su mayor éxito durante las décadas de los setenta y ochenta, promete un espectáculo sensorial que irá de los envolventes sonidos electrónicos a sus virtuosos riffs de guitarra y la precisión de la estructura rítmica, con clásicos como 'Eye in the Sky' o 'Sirius', que sonarán a partir de las 20.30 horas.

El concierto de Alan Parsons Live Project se enmarca dentro de la programación musical del Xacobeo y es una de las grandes citas de este año en A Coruña, ya que supone la visita a la ciudad de una de las figuras más influyentes de la historia musical contemporánea. Fue el arquitecto sonoro de álbumes como 'The Dark Side of the Moon', de Pink Floyd, trabajó como ingeniero de sonido de The Beatles durante la grabación de 'Let it be' en los estudios Abbey Road, y cuenta con un Grammy, premios a los que estuvo nominado en 13 ocasiones.

La actuación en el Palacio de la Ópera forma parte de la gira internacional ‘The Show Must Go On Tour’, que incluye además paradas en Bilbao, Madrid y Barcelona. Las entradas pueden adquirirse en la web de Ataquilla, con precios que oscilan de los 48 a los 74 euros.