Condenado a dos años de cárcel por pagar masajes eróticos y el regalo para un bautizo con dólares falsos

La Audiencia de A Coruña ha resuelto absolver a uno de los acusados por estafa y distribución de dinero falso —para el que se pedían 10 años y cuatro meses de prisión— y condenar al otro encausado a dos años y dos meses de prisión por tenencia y distribución de moneda falsa y tentativa de estafa. Los magistrados no consideran «debidamente acreditado» que el primero facilitase los dólares falsos al segundo, que hizo uso de ellos.

Tal y como recoge la sentencia, los dos encausados, ambos expresidiarios, entablaron amistad en 2019 cuando se encontraban en el centro penitenciario de Teixeiro. Una vez fuera de la cárcel, continuaron con su amistad y uno de ellos pidió dinero a varios familiares y conocidos para poder salir adelante, ya que «su situación económica era muy precaria». En estas circunstancias, sigue el texto, una de las personas cuya identidad no consta acreditada, facilitó al procesado un número no determinado de billetes de 100 dólares, de los que una parte no eran auténticos o legítimos. Ya con el dinero en su poder, utilizó a su pareja —quien desconocía que el dinero era ilegítimo— para hacer el cambio de divisas de 1.500 dólares en una entidad bancaria situada en A Coruña. La cantidad fue abonada en la cuenta bancaria, pero días después se le notificó que los billetes no eran auténticos. También se indica que repitió esta misma operación en varias ocasiones con otras personas e incluso entregó parte de los dólares a una amiga como regalo para el bautizo de su hijo y a otra persona como pago de un masaje erótico, aunque, al notificar la beneficiaria que no eran auténticos tras ingresarlos en su cuenta, el procesado le reingresó la cantidad íntegra en varios pagos. Aunque la entonces pareja del condenado declaró que su novio llamó a otro hombre que identificó como el otro encausado para llamarle la atención por darle billetes falsos, los jueces consideran que «cabe presumir razonablemente» que esta llamada «tenía como finalidad tratar de diluir su responsabilidad» en la distribución de los billetes.

Asimismo, el ahora absuelto declaró que, aunque conoció al condenado en prisión y sabía de su situación económica, no le prestó dinero, pero sí medió con un conocido para que le facilitase alojamiento, aunque, al irse sin pagar, «cortó relación con él».